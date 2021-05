Hoge bloeddruk of hypertensie blijft wereldwijd een van de voornaamste oorzaken van hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Via behandelingen kan de aandoening vaak onder controle gebracht worden maar preventie kan een veel groter verschil betekenen voor de gezondheid. Ook op dat terrein zijn er nieuwe bondgenoten op het toneel verschenen.

Hoge bloeddruk raakt ongeveer 1 op de 4 volwassenen. In ons land zijn er zo'n 2,5 miljoen mensen die hiermee af te rekenen krijgen, al blijft het nog al te vaak onder de radar. Volgens de Belgische Cardiologische Liga heeft slechts 1, 25 miljoen mensen de diagnose hypertensie. Daarvan worden er slechts 625 000 ook effectief behandeld.

Dankzij de medische vooruitgang en betere behandelingen met bloeddrukverlagende middelen kan hoge bloeddruk relatief goed onder controle gebracht worden. Maar dat is niet bij iedereen het geval. Bij ongeveer de helft van de mensen bij wie hypertensie wordt vastgesteld lukt het om die uiteindelijk onder controle te brengen. Vaak zijn daarbij minstens twee bloeddrukverlagende middelen nodig.

Digitale hulpmiddelen

De Belgische cardiologe prof. Sofie Brouwers benadrukt in een overzichtsartikel in het medisch vakblad The Lancet het belang van een totaalaanpak van hypertensie waarbij er meer aandacht moet gaan naar het voorkomen van de ziekte. Zo ijveren zij en haar collega-auteurs voor een meer complete aanpak van het fenomeen waarbij hypertensienetwerken worden opgebouwd tussen de huisarts, apotheker en cardioloog om zo de zorg te optimaliseren.

Intussen zijn er ook nieuwe bondgenoten opgedoken die effectief kunnen helpen om hoge bloeddruk te behandelen of te voorkomen. Digitale ondersteuning via applicaties zoals 'digital health' of mobile health' kunnen op verschillende manieren hierbij helpen. Door gebruik te maken van die apps ben je als patiënt veel nauwer betrokken bij de dagelijkse opvolging en behandeling van je bloeddruk dan door het louter slikken van medicatie. Daarnaast is uit onderzoeken al gebleken dat thuismonitoring een cruciale rol kan spelen om hoge bloeddruk onder controle te brengen en ook te houden. "Het gebruik is zeer veelbelovend maar toch is er nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig om uit te zoeken hoe smartphone apps het best op grote schaal ingezet worden in de zorg om hypertensie", aldus prof. Brouwers in The Lancet.

Levensstijl als medicijn

Ook al evolueren de behandelingen in positieve zin, toch blijft hypertensie voorkomen nog altijd de beste optie. Hoge bloeddruk verhoogt immers aanzienlijk de kans op hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct of een beroerte of nierfalen. Preventie kan wel degelijk een verschil betekenen. Belangrijkste maatregel in die strijd is een gezonde levensstijl met nadruk op beweging, voeding en gewicht. Zo'n omschakeling is trouwens ook nuttig bij mensen die al in behandeling zijn voor hypertensie. Ook daar kan verandering van levensstijl de werking van medicatie ondersteunen. " We merken in de dagelijkse praktijk van de hypertensiekliniek dat patiënten die erin slagen om een gezonde levensstijl aan te houden, ook minder medicatie nodig hebben om een optimale bloeddruk te behouden."

Vijf tips 1. Hartvriendelijk eten: vervang verzadigd door onverzadigde vetten, zet dagelijks minstens 250 gram groenten en 2 stuks fruit op het menu en kies voor volkoren producten. Kies voor voeding rijk aan calcium (oa. zuivel en peulgroenten) kalium (oa. in groenten en fruit) en magnesium (oa. groene bladgroenten, noten). 2. Beperk toegevoegde suikers en pak overgewicht aan. 3. Mensen met hypertensie letten best op hun zoutconsumptie, al is daar de laatste jaren wat controverse over ontstaan. Probeer als alternatief om je maaltijden op smaak te brengen met kruiden. 4. Beweeg elke dag ongeveer een half uurtje in een stevig tempo. Dat heeft een gunstig effect op je bloeddruk, werkt ontspannend en tempert stress. 5. Stop met roken en wees matig met alcohol

