Na de paasvakantie start de vaccinatie van risicopatiënten in Vlaanderen. Hoe weet je of jij ook tot die groep behoort?

De eerste uitnodigingen voor risicopatiënten in Vlaanderen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus zijn de deur uit. In de week van 19 april zullen de eerste van naar schatting 800.000 à 850.000 betrokkenen in Vlaanderen gevaccineerd worden.

Sinds donderdag kan je nagaan of je op de lijst met risicopatiënten staan. De eerste dag was, zoals te verwachten, het platform overbelast, maar intussen is het best mogelijk om na te gaan of je op de lijst staat. Die lijst werd samengesteld door de ziekenfondsen, waarna huisartsen nog patiënten kunnen toevoegen. Voor heel België zal het naar schatting gaan om zeker anderhalf miljoen mensen, in Vlaanderen zal de lijst naar verwachting 800.000 tot 850.000 namen bevatten.

Start na de paasvakantie

De risicopatiënten komen aan de beurt van zodra in een vaccinatiecentrum gestart wordt met het inenten van de laatste groep 65-plussers, met name de mensen van 65 tot 69 jaar. Daarna krijgen de risicopatiënten de volledige prioriteit. Zij krijgen voorrang bij de vaccinatie omdat zij net als 65-plussers meer kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen bij besmetting met het coronavirus. De uitnodigingen gebeuren op basis van leeftijd, van oud naar jong.

De selectie van de risicopatiënten gebeurde volgens criteria die vastgelegd zijn door de Hoge Gezondheidsraad. Vanuit die criteria konden de ziekenfondsen, op basis van gegevens over terugbetalingen van medische behandelingen of geneesmiddelen waarover ze beschikken, de risicopatiënten mee detecteren.

Lijst opgesteld door ziekenfondsen en behandelende artsen

De risicopatiënten die niet opgenomen zijn in de lijst van de ziekenfondsen, omdat ze bijvoorbeeld geen specifieke behandeling volgen voor hun ziekte, kunnen toch gedetecteerd worden via hun behandelende arts. Vanaf nu kunnen enkel artsen de gegevens in de vaccinatiecodedatabank aanvullen.

Risicopatiënten zijn mensen met bijvoorbeeld een chronische leverziekte, leukemie, het syndroom van Down, of nog 45-plussers met een chronische luchtwegaandoening, een chronische hart- en vaatziekte, obesitas, diabetes of dementie.

De lijst die de ziekenfondsen overgemaakt hebben aan Sciensano bevat enkel rijksregisternummers. 'Wij geven dus alleen door dat meneer Peeters in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, zonder mee te delen dat meneer Peeters een behandeling ondergaat voor ernstige astma', verzekert Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC).

In de praktijk

De lijst met risicopatiënten bevat in totaal ongeveer 1,5 miljoen personen. Sedert 8 april kan iedereen zelf nagaan of zijn of haar rijksregisternummer opgenomen is in de vaccinatiecodedatabank van Sciensano. Dat kan via MyHealthViewer (www.myhealthviewer.be).

Op deze website meld je je aan als burger. De meest eenvoudige manier om toegang te krijgen tot de website is hetzij met een eID-lezer en je identiteitskaart, hetzij met de Itsme-app.

Eenmaal ingelogd klik je in de linker kolom op 'Mijn covid-19 info'. Daar zie je of je status als risicopatiënt geactiveerd is en door wie (vb. Mutualiteit).

