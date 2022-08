Om niet te veel, maar ook niet te weinig te eten, raden diëtisten vandaag aan om te eten tot je verzadigd bent. Maar hoe leer je dat signaal herkennen?

Verzadiging is het instinctieve mechanisme waarmee je lichaam te kennen geeft dat het voldoende energie kreeg aangeleverd en eten (tijdelijk) niet meer hoeft. Toch merk je dat signaal vaak niet op. Of je negeert het.

"Dat komt door diverse culturele en maatschappelijke stoorzenders", verduidelijkt Serge Pieters (prof. dieetleer, Haute-Ecole Léonard de Vinci, Brussel). "In onze samenleving speelt in de eerste plaats de angst voor honger een rol, ook al is honger een natuurlijke gewaarwording. Als kind kreeg je ingeprent dat je je bordje moest leegeten en dat je goed moest eten zodat je niet gauw weer honger zou krijgen."

Vandaar dat je - bewust of onbewust - geneigd bent je verzadigingsgevoel te negeren en je maag voller te proppen dan eigenlijk nodig is. Ook als je leest tijdens het eten of naar een scherm zit te turen, duw je je verzadigingsgevoel naar de achtergrond. Eten wordt op dat moment bijkomstig: je eet op automatische piloot en dus blijf je eten tot alles op is. "Het is daarom van het grootste belang dat je focust op wat je aan het doen bent - je lichaam voeden - en je intussen met niets anders bezig bent."

Verder moet je je lichaam de tijd gunnen om je verzadigingsmechanisme in gang te zetten, want dat gebeurt niet meteen. "Je moet ervan uitgaan dat het na je eerste hap een twintigtal minuten duurt eer je lichaam het signaal kan uitsturen dat je genoeg hebt. Traag eten is dus erg belangrijk. Begin bijvoorbeeld met soep, op die manier win je tijd."

En dan moet je uiteraard ook nog in staat zijn om je verzadigingsgevoel te herkennen. "Dat is lang niet zo evident, want net als honger voelt ook verzadiging voor iedereen anders. Je kan het best omschrijven als: geen honger meer hebben, terwijl er nog degelijk plaats is om meer te eten. Met andere woorden: je bent verzadigd als je je na de maaltijd nog licht en energiek genoeg voelt om een wandeling te maken." Heb je een overladen maag en voel je je zwaar en slaperig? Dan heb je beslist te veel gegeten!

Verzadiging is het instinctieve mechanisme waarmee je lichaam te kennen geeft dat het voldoende energie kreeg aangeleverd en eten (tijdelijk) niet meer hoeft. Toch merk je dat signaal vaak niet op. Of je negeert het. "Dat komt door diverse culturele en maatschappelijke stoorzenders", verduidelijkt Serge Pieters (prof. dieetleer, Haute-Ecole Léonard de Vinci, Brussel). "In onze samenleving speelt in de eerste plaats de angst voor honger een rol, ook al is honger een natuurlijke gewaarwording. Als kind kreeg je ingeprent dat je je bordje moest leegeten en dat je goed moest eten zodat je niet gauw weer honger zou krijgen." Vandaar dat je - bewust of onbewust - geneigd bent je verzadigingsgevoel te negeren en je maag voller te proppen dan eigenlijk nodig is. Ook als je leest tijdens het eten of naar een scherm zit te turen, duw je je verzadigingsgevoel naar de achtergrond. Eten wordt op dat moment bijkomstig: je eet op automatische piloot en dus blijf je eten tot alles op is. "Het is daarom van het grootste belang dat je focust op wat je aan het doen bent - je lichaam voeden - en je intussen met niets anders bezig bent." Verder moet je je lichaam de tijd gunnen om je verzadigingsmechanisme in gang te zetten, want dat gebeurt niet meteen. "Je moet ervan uitgaan dat het na je eerste hap een twintigtal minuten duurt eer je lichaam het signaal kan uitsturen dat je genoeg hebt. Traag eten is dus erg belangrijk. Begin bijvoorbeeld met soep, op die manier win je tijd." En dan moet je uiteraard ook nog in staat zijn om je verzadigingsgevoel te herkennen. "Dat is lang niet zo evident, want net als honger voelt ook verzadiging voor iedereen anders. Je kan het best omschrijven als: geen honger meer hebben, terwijl er nog degelijk plaats is om meer te eten. Met andere woorden: je bent verzadigd als je je na de maaltijd nog licht en energiek genoeg voelt om een wandeling te maken." Heb je een overladen maag en voel je je zwaar en slaperig? Dan heb je beslist te veel gegeten!