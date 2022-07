Wrijving geeft blaren, dat heeft elke stapper, maar ook iedereen die net iets te knellende schoenen kocht al wel eens aan den lijve ondervonden. Vooral wanneer de huid bovendien vochtig is door transpiratie, ontstaan snel blaren.

Wel doen

laat je best intact. Zo voorkom je dat er vuil in komt of dat ze infecteren. Eventueel kan je de blaar tijdelijk afschermen met een wondpleister.

ontsmet je eerst. Vervolgens maak je ze met een steriele naald open (houd de punt van een naald of een schaar een tijdje in het vuur en laat afkoelen).

Druk de blaar voorzichtig leeg door er een wattenstokje overheen te rollen.

Ontsmet opnieuw

Dek de blaarrest af met een steriele pleister of een speciale baarpleister (hydrocolloïdpleister).

Trek droge sokken aan, liefst in een natuurlijk materiaal.

Niet doen

Ga niet stappen met slecht passende schoenen of kousen met naden die knellen.

Leg niet meteen te lange afstanden af met nieuwe schoenen. Loop ze eerst thuis in.

