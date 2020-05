Federaal minister Philippe De Backer deed een duidelijke oproep om meer covid-19 tests te doen, ook bij mensen met milde klachten. Maar hoe verloopt zo'n test precies?

VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) is één van de organisaties die gehoor gaf aan de oproep tot schaalvergroting van de covid-19 testcapaciteit. Acht Gentse VIB-teams van vrijwilligers registreren en inactiveren patiëntenstalen zodat ze nadien veilig kunnen getest worden om te bepalen of ze besmet zijn met het SARS-CoV-2-virus.

Tony Montoye, Core Facilities Business Developer bij VIB, legt het proces uit: "Voor elk van de 8 teams hebben we 3 vrijwilligers met de vereiste vaardigheden geselecteerd om het eigenlijke voorbereidingswerk van de stalen uit te voeren onder begeleiding van een coördinator. Om alle betrokkenen te trainen, hebben we ook een toegewijde groep trainers verzameld."

De lopende testen in Gent maken deel uit van een gezamenlijke inspanning die werd geïnitieerd door Biogazelle en omvat UGent, UZ Gent, Cerba Research (CRI Labs), Anacura en VIB. Cerba Research assembleert, distribueert en verzamelt de testkits. VIB helpt, net als de andere partners, bij de arbeidsintensieve stappen van stalenregistratie tot inactivering, terwijl Biogazelle de extractie en RT-qPCR-detectie van de monsters uitvoert. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat en hoe zo'n test van voorbereiding tot resultaat verloopt, kan je volgen in het filmpje dat VIB hierover maakte.

