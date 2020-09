De tijd dat de dokter sprak en de patiënt luisterde en uitvoerde is steeds vaker passé, maar welke verhoudingen treden er dan in de plaats? Hoe bouw je zo'n meer evenwaardige relatie op met je arts en welke gevolgen heeft dat? Tijdens een gratis online voorstelling van het UZ Gent schetsen artsen, opiniemakers, kunstenaars en wetenschappers hun ideeën hierover.

De evolutie is al een poos aan de gang. Patiënten zijn al lang niet meer de onmondige mensen die zich passief door hun arts laten vertellen wat er allemaal schort aan hun gezondheid. Onder meer door de komst van dokter Google stappen mensen beter voorbereid en mondiger de spreekkamer binnen. De aanvankelijke vrees van veel zorgverleners dat patiënten niet altijd in staat zijn om juiste van foute informatie te scheiden of te vaak eigen diagnoses zouden gaan stellen, lijkt stilaan plaats te maken voor het inzicht dat zo'n grotere betrokkenheid ook erg positief kan zijn. Hoe meer iemand zelf begaan is met zijn gezondheid en behandeling, hoe groter de kans op therapietrouw en een beter herstel.

Onwennigheid

Dat artsen en patiënten steeds meer op weg zijn naar een gelijkwaardige relatie is duidelijk. Die nieuwe rol zorgt langs beide kanten voor nog heel wat onwennigheid. Het UZ Gent wil daarop inspelen door het thema te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. In een meerstemmige voorstelling 'Ja dokter, nee dokter' snijden ze in woord, beeld en muziek een waaier aan medisch-ethische dilemma's aan waarmee wij allemaal ooit geconfronteerd worden. De grote topics zoals 'zijn zorgverleners bereid om een deel van de controle af te staan aan hun patiënten?', 'hoe verbetert dit de kwaliteit van de gezondheidszorg?', 'zijn we wel in staat om zelf ingrijpende beslissingen te nemen over onze gezondheid?', komen ruim aan bod.

Naast 'Topdokters' zoals uroloog Piet Hoebeke en hematoloog Tessa Keire doen ook radiomaker en auteur Krista Bracke, zangeres An Pierlé, kunstenaar Honoré d'O en transplantatiepatiënt Astrid David hun duit in het zakje. Het decor is opgevat als een wachtzaal waar muziek en kunst de gesprekken mee stroomlijnen.

Praktisch: de voorstelling in de Handelsbeurs in het kader van 'Denk zorg' is gratis en kan via live streaming gevolgd worden op 23 september. Aanmelden via deze link https://www.handelsbeurs.be/nl/concert/denk-zorg-ja-dokter-nee-dokter of gewoon via www.handelsbeurs.be.

De evolutie is al een poos aan de gang. Patiënten zijn al lang niet meer de onmondige mensen die zich passief door hun arts laten vertellen wat er allemaal schort aan hun gezondheid. Onder meer door de komst van dokter Google stappen mensen beter voorbereid en mondiger de spreekkamer binnen. De aanvankelijke vrees van veel zorgverleners dat patiënten niet altijd in staat zijn om juiste van foute informatie te scheiden of te vaak eigen diagnoses zouden gaan stellen, lijkt stilaan plaats te maken voor het inzicht dat zo'n grotere betrokkenheid ook erg positief kan zijn. Hoe meer iemand zelf begaan is met zijn gezondheid en behandeling, hoe groter de kans op therapietrouw en een beter herstel.Dat artsen en patiënten steeds meer op weg zijn naar een gelijkwaardige relatie is duidelijk. Die nieuwe rol zorgt langs beide kanten voor nog heel wat onwennigheid. Het UZ Gent wil daarop inspelen door het thema te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. In een meerstemmige voorstelling 'Ja dokter, nee dokter' snijden ze in woord, beeld en muziek een waaier aan medisch-ethische dilemma's aan waarmee wij allemaal ooit geconfronteerd worden. De grote topics zoals 'zijn zorgverleners bereid om een deel van de controle af te staan aan hun patiënten?', 'hoe verbetert dit de kwaliteit van de gezondheidszorg?', 'zijn we wel in staat om zelf ingrijpende beslissingen te nemen over onze gezondheid?', komen ruim aan bod.Naast 'Topdokters' zoals uroloog Piet Hoebeke en hematoloog Tessa Keire doen ook radiomaker en auteur Krista Bracke, zangeres An Pierlé, kunstenaar Honoré d'O en transplantatiepatiënt Astrid David hun duit in het zakje. Het decor is opgevat als een wachtzaal waar muziek en kunst de gesprekken mee stroomlijnen.