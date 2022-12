"Ik heb altijd graag gezwommen, maar sinds enkele maanden kamp ik geregeld met weerkerende voetschimmels. Wat kan ik hiertegen ondernemen zodat ik toch kan blijven watersporten?"

Er bestaan verschillende vormen van voetschimmels, maar de meest courante variant wordt gekenmerkt door witte schilfers tussen de tenen en kleine kloofjes. De schimmel verkleurt en beschadigt je huid. Zo'n schimmelinfectie start meestal tussen de vierde en de vijfde teen, omdat die het dichtst tegen elkaar aangedrukt zitten. Die warme, vochtige omgeving creëert de ideale biotoop voor een huidschimmel. "Zonder behandeling kan zo'n infectie verder uitbreiden naar je andere tenen en zelfs naar je handen, het zogeheten Two Feet, One Hand Syndrome", verduidelijkt prof. dermatologie Jan Gutermuth (UZ Brussel). Is er eerder sprake van roodheid, een droge huid en fijne huidschilfers op je voetzool en aan je voetrand, dan gaat het om het mocassintype. Die benaming verwijst, jawel, naar de vorm van de bekende schoen. "Voetschimmels zijn niet levensbedreigend maar kunnen heel vervelend zijn, met klachten als jeuk en pijn. Bovendien zijn ze erg besmettelijk via direct huidcontact. Schimmelsporen zijn ruim aanwezig in drukbezochte doucheruimtes en rond zwembaden, maar je kan ook elders besmet raken", weet prof. Gutermuth. Het goede nieuws is dat je voetschimmels meestal doeltreffend en makkelijk kan aanpakken. "Een crème of zalf op basis van azolen aanbrengen op de aangetaste plek geeft meestal al na enkele dagen resultaat. Belangrijk bij deze behandeling is dat je die minstens twee tot drie weken dag in dag uit volhoudt, dus ook nadat je klachten zijn verdwenen. Als je te vroeg stopt, is de kans groot dat de schimmel niet volledig weg is en opnieuw de overhand neemt op je huid." Bij ernstigere of hardnekkige schimmelinfecties, of wanneer ook je nagels of haren mee geïnfecteerd zijn, volstaat een zalf soms niet en moet er ook inwendig worden ingegrepen, met tabletten. "Slaat de eerste behandeling niet aan, dan ga je best bij de dokter of dermatoloog langs voor verdere controle. Voetschimmels worden soms verward met eczeem of psoriasisletsels, die een totaal andere aanpak vergen." Kan je blijven zwemmen ook al ben je gevoelig voor voetschimmels? "Zeker. De gezondheidsvoordelen van zwemmen wegen veel zwaarder door. Je kan je risico op infecties beperken door steeds slippers te dragen op de zwembadvloer en in de gemeenschappelijke douches. Neopreensokken helpen ook, al moet je die zorgvuldig wassen en drogen na gebruik. Droog meteen na het zwemmen je voeten altijd grondig af en gebruik in geval van een infectie een aparte handdoek om herbesmetting te voorkomen."