We laten meer maaltijden aan huis bezorgen sinds we thuiswerken en de horeca beperkt open is. Dat is natuurlijk niet zo gek. Een afhaalmaaltijd is snel en gemakkelijk, maar niet altijd erg gezond. Wat kun je het beste bestellen als je toch graag gezond wilt eten?

Bekijk het menu

Tegenwoordig kun je bijna op elke website de kaart of menu van het restaurant inzien. Selecteer op de gezondere keuzes. Gestoomde, gekookte en gegrilde gerechten bevatten vaak minder calorieën dan gebakken of gefrituurd. Als je voor vegetarisch kiest, zoals tofu, falafel, kaas als paneer of halloumi heb je ook vaak een slanker gerecht te pakken dan wanneer je kiest voor vlees. Vis is ook een slanke optie, mits niet gefrituurd.

Check de groente

De beste manier om te zorgen voor een gezonde keuze is de groente-check. Meestal zit er in afhaalmaaltijden namelijk niet veel groente. Denk bijvoorbeeld aan sushi, dat is vooral witte rijst met vis. Pizza's zijn vaak maar spaarzaam belegd met groenten en bij de snackbar of kebabzaak krijg je ook vooral een koolhydraatbron en vlees. Door voor groentegerechten te kiezen zit je beter en gezonder. Of bestel extra groente als bijgerecht. Kies bijvoorbeeld voor een extra salade of een extra groentegerecht. Meer groente maken je maaltijd gezonder en de vezels zorgen ook voor meer verzadiging. Je kunt ook thuis in de in de tijd dat je gerecht bezorgd wordt een snelle salade maken of zet wat snackgroente op tafel om het gebrek aan groenten te compenseren.

De juiste portie

Als je zelf kookt, heb je invloed op de hoeveelheid die je opschept. Als een maaltijd kant-en-klaar bezorgd wordt, dan is de kans groter dat je een grotere portie eet dan normaal. Informeer of er ook een kleinere portie bestaat, daarmee bespaar je flink wat calorieën. Toch een grote portie besteld? Dan kun je er ook voor kiezen om deze te delen. Hetzelfde kun je natuurlijk doen met een dessert of toetje. Laat je een 3- of 4-gangen menu thuis bezorgen? Bedenk dan dat je ook meerdere voorgerechtjes kunt kiezen in plaats van hoofdgerechten. Dan eet je een stuk minder en kun je toch lekker genieten.

Saus & toppings apart

Bezorgmaaltijden komen vaak samen met sausjes, dressings en soms toppings. Vraag of ze deze apart kunnen verpakken, zodat jij zelf de hoeveelheid kan bepalen. Of bestel een patatje zonder en kies voor je eigen slanke yoghurt-mayonaise. Bestel je pizza? Kies bij pizza voor slanke smaakmakers, zoals uien, olijven, kappertjes, rucola, champignons en vermijd juist de pizza's met veel kaas of vlees.

Gezonde keuzes op een rij

Heb je ruime keuze uit afhaalmaaltijden? Vergelijk dan de menukaarten goed. De keukens waarbij je de meeste kans hebt op gezondere maaltijden zijn:

Thais: denk aan heerlijke gerechten met kip, vis, tofu en geroerbakte groente. Of spring-rolls met groente en vis.

Indiaas: volop gezonde keuzes, zoals gerechten met kikkererwten en linzen. Heerlijk met een yoghurtsaus en falafel of halloumi. Eet het met een beetje zilvervliesrijst of naanbrood.

Mexicaans: bestel iets met kip, bonen of groente. De zure room kun je prima vervangen door volle (Griekse) yoghurt en volkorenwraps uit je eigen voorraadkast.

Chinees: gerechten als tjap tjoi, gado gado of een grote groenteloempia bevatten relatief veel groente. Ook is het eigerecht foe yong hai een betere keuze dan de gerechten met varkensvlees.

Vegetarisch/vegan: hier is de kans op gerechten met groente het grootst. Denk aan een gezonde buddha bowl met kikkererwten, quinoa, tempé, pompoen en avocado. Vraag of de koolhydraatcomponent wat kleiner mag, deze is meestal ruim vertegenwoordigd.

Japans: in de basis is sushi een slanke afhaalmaaltijd, maar je eet er gemakkelijk te veel van. Combineer sushi bijvoorbeeld met edamame boontjes, zeewiersalade of misosoep.

Italiaans: een pizza met dunne bodem en rijkelijk belegd met slanke smaakmakers als groente, olijven, rucola, uien, kappertjes, ansjovis en wat Parmezaan. Kies je voor een pasta- of spaghettigerecht, bestel er dan een salade of een extra portie groente bij.

Frans: sla het stokbrood met kruidenboter liever over en ga voor een lekkere uiensoep. Andere Franse lekkernijen die relatief slank en gezond zijn: coq au vin en salade Niçoise.

Wat drink je erbij?

Alcoholische dranken bevatten net als frisdrank flink wat calorieën. Drink bij je afhaalmaaltijd daarom het liefst water uit de kraan, bruisend water of frisdrank light. Om je afhaalmaaltijd gezond af te sluiten, zou je in plaats van een dessert ook kunnen kiezen voor een kopje koffie of thee.

Bron : gezondheidsnet.nl

