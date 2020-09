Ons immuunsysteem is momenteel het voornaamste wapen tegen een mogelijke besmetting met Covid 19. De voorbije maanden werden we overspoeld met strategieën om dat afweersysteem beter te wapenen. "De rol van voeding bleef daarbij vaak onderbelicht terwijl die wel degelijk de broodnodige bouwstenen levert. Door de juiste keuzes, kan je een verschil maken ", vertelt diëtiste Christine Tobback.

Voeding zal een Covid-19 besmetting genezen noch voorkomen maar toch speelt wat we dagelijks op ons bord leggen wel een betekenisvolle rol, naast onder meer voldoende beweging en nachtrust. Dat gezonde voeding een must is om je lichaam in optimale conditie te houden is een open deur intrappen. Voeding zorgt niet alleen voor brandstof maar levert tegelijk een waslijst aan micronutriënten aan onder de vorm van vitamines en mineralen. Deze helpen het immuunsysteem op peil te houden om ons te beschermen tegen virussen en ongewenste bacteriën. Vitamines en mineralen nemen we best op uit echte voeding maar in geval van vastgestelde tekorten, kunnen supplementen, na overleg met je arts, wel helpen.

Spijsvertering

"Een goed functionerend immuunsysteem hangt nauw samen met een vlotte spijsvertering. Wanneer die hapert, heeft dat gevolgen voor je darmen terwijl een groot deel van onze afweer zich bevindt in onze darmbacteriën. Vandaar het belang om verteringsproblemen te voorkomen of ze tijdig aan te pakken. Ga voor licht verteerbare voeding en zorg voor veel variatie. Op die manier krijg je een waaier aan vitamines en mineralen binnen en verklein je de kans op mogelijke voedselintoleranties of overgevoelige reacties. Bij virale infecties nemen ook intoleranties vaak toe. Beide beïnvloeden elkaar. Bij heel wat mensen met verteringsproblemen zoals een opgeblazen gevoel kan het helpen om de inname van gluten te verminderen. Volledig glutenvrij hoeft niet."

"Wie zijn voeding en vertering en dus ook het immuunsysteem aanpakt, zal doorgaans minder sterke klachten vertonen tijdens een infectie en die zal ook minder lang duren. Ook de recuperatie fase nadien verloopt vlugger."

Comfort food, waar in deze onzekere tijden nogal eens naar teruggegrepen wordt, beperk je best zoveel mogelijk. "Vooral teveel suikerrijke voeding heeft een negatieve impact op je weerstand. Fructosesuiker kan bijvoorbeeld de opname van zink verstoren waardoor een tekort kan opduiken. Maar zink is een van de cruciale componenten om onze immuniteit en slijmvliezen sterk te houden. Het heeft ook een gunstige impact op allergische reacties."

Praktische tips voor een 'gespierde' afweer:

Kies voor licht verteerbare voeding en voldoende variatie. Laat groenten en fruit de basis van de maaltijd vormen. Wissel gewone dierlijke melk en yoghurts eens af met plantaardige alternatieven zoals soja, haver- of rijstdranken.

Gebruik naast 'gewoon' tarwe- en roggenbrood, ook eens glutenvrije crackers of andere broodsoorten.

Eet bij voorkeur 's middags warm en 's avonds lichter menu. Je spijsvertering functioneert het best overdag. Een licht avond maal bevordert ook de nachtrust.

Beperk je suikergebruik. Vervang suiker vaker door alternatieven zoals stevia.

Zet regelmatig voeding met vitamine C op het menu zoals kiwi, spruitjes, boerenkool, rode paprika, sinaasappel... Vitamine C is een belangrijke component van het immuunsysteem.

Zorg ook voor voldoende vitamine D-opname. Dat kan via voeding die rijk is aan vitamine D zoals vette vis, margarine of boter, en eieren, in combinatie met een dagelijkse blootstelling aan zonlicht ( 15 min per dag) en bij tekorten eventueel een supplement.

Voeg regelmatig een scheutje koude olie (bv. olijf- of koolzaadolie) of vetstof toe aan de maaltijd. Dit helpt om beter vitamine D op te nemen, en vertraagt de opname van suikers in het bloed, waardoor bloedsuikerspiegels minder schommelen. Teveel suikerschommelingen zijn nefast voor onze glycogeen opbouw (suiker reserve) in spieren en lever die ons voorzien van de nodige energie tijdens een infectie.

Bak je gerechten op een gezonde manier. Dat wil zeggen gebruik maar een beperkte hoeveelheid vetstoffen om te bakken want door verhitting (boven de 150 graden) verhoogt de kans op het ontstaan van transvetzuren. Deze kunnen ontstekingsfactoren in het lichaam verhogen, wat we zoveel mogelijk moeten mijden, zowel preventief maar ook tijdens en na een infectie.

