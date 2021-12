Dat bepaalde voedingsmiddelen zoals oude kaas, chocolade of rode wijn migraine-aanvallen kunnen uitlokken is bekend. Maar de relatie tussen voeding en dit type hoofdpijn is complexer dan dat.

"Migraine kan erop wijzen dat je lichaam niet in staat is bepaalde stoffen waar je gevoelig aan bent, te verwerken. Door die te beperken, kan je de migraine helpen aanpakken, het effect van de medicatie versterken of soms kan de dosis verlaagd worden", vertelt auteur en diëtiste Christine Tobback.

Basisregels om via voeding migraine aan te pakken:

Breng zoveel mogelijk variatie aan in je menu. Door zoveel mogelijk verschillende voedingsmiddelen te eten, kan je lichaam een stof waar het overgevoelig aan is beter herkennen. Bovendien verkleint dit het risico om overgevoeligheden of allergieën te ontwikkelen omdat je nooit grote hoeveelheden van een bepaald voedingsmiddel eet. Kies dus niet elke dag voor klassiekers als choco, yoghurt, noten, tomaat en stap af van je dagelijkse sinaasappelsap. Wissel ook verschillende broodgranen af. Spelt maar ook glutenvrij brood of crackers kunnen een weldoend effect hebben op je vertering. Hoe meer je varieert, hoe meer voeling je krijgt met de signalen van je voeding. Een veelzijdige voeding heeft trouwens ook een gunstig effect op chronische aandoeningen.

Zorg ook dat je spijsvertering zo optimaal mogelijk werkt. Wanneer die hapert, bereiken meer onverteerde voedingsstoffen de darmen. Hierdoor ontstaan ongunstige stoffen die op hun beurt het lichaam overbelasten. Ook onze darmflora geraakt hierdoor in de war. Mensen met prikkelbare darm syndroom of een vroeger doorgemaakte hepatitis kunnen daardoor vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van hoofdpijn en migraine.

Pas de juiste keukentrucs toe van je (groot)ouders. Voeg bijvoorbeeld een klontje goede boter toe aan pannenkoeken met suiker of confituur, roer een beetje goede boter onder de puree, of giet een scheutje olie op de warme maaltijd zoals onze zuiderburen. Niet-verhitte vetstoffen kunnen immers de opname van stoffen waar je overgevoelig aan bent en suikers vertragen in onze darmen. Dat is gunstig voor onze leveractiviteit en bloedsuikerregeling. Verhit vet moet je zoveel mogelijk beperken aangezien er toxische stoffen kunnen worden geproduceerd tijdens het verwarmingsproces. Dat verhoogt de kans op hoofdpijn en migraine. Gebruik enkel die hoeveelheid vetstof nodig voor het bakproces. Een mooi alternatief is rijstolie. Dat is een relatief nieuw product dat zeer hittebestendig is. Wie gevoelig is voor migraine verdraagt doorgaans beter rijstolie dan zonnebloemolie voor warme bereidingen.

Suiker is een grote boosdoener. Vooral fructose dat je kan terugvinden in honing, tafelsuiker en siropen werkt overbelastend op onze lever waardoor dit orgaan vervolgens meer problemen krijgt om de stoffen, die migraine kunnen uitlokken, te verwerken en te neutraliseren. Fructose bevindt zich ook in fruit. Hou het daarom beter bij 1 tot 2 stukken fruit per dag en wissel af, maak een fruitsla, of vul aan met groenten.

Vermijd pikante, zoete en te zure maaltijden. Hoe zachter de smaak, hoe beter voor je lichaam. Toevoeging van koude vetstoffen (smeersel en olie) aan de maaltijd kunnen ook verzachtend werken.

Let op met gefermenteerde voedingsmiddelen zoals oude kazen, azijn, salami, sojasaus, overrijp fruit, zuurkool en alcohol. Maar ook yoghurt verorber je best met mate. Sommige bacteriesoorten in yoghurt kunnen hoofdpijn en migraine uitlokkende stoffen produceren.

Eet je voeding zo vers mogelijk (m.a.w. koop best geen bereide gerechten want deze bevatten over het algemeen meer bewaar- en kleurstoffen en suikers). Zeker tijdens een infectie, hormonale schommelingen , stress en sterke fysieke inspanningen moet je de voedingsstoffen mijden waaraan je overgevoelig bent. Op deze piekmomenten verwerkt je lichaam nog moeilijker de voedingsmiddelen die hoofdpijn en migraine kunnen uitlokken.

Goed om weten 1. Een restaurant bezoek kan soms een trigger blijken voor het uitlokken van een aanval. Daarop kan je anticiperen door voldoende uitgerust te gaan tafelen. Een restaurant bezoek na een stressvolle dag of hectische vergadering is geen aanrader. Vraag ook gerust wat tafelolie en geniet van een heerlijk tasje thee of cafeïnevrije koffie in plaats van een suikerbom als dessert. 2. Kijk eens terug naar de eetgewoonten uit je kindertijd. Een kind voelt zeer goed aan welk voedingsmiddel voor problemen kan zorgen. Denk maar aan chocolade. Het is opvallend hoeveel mensen met hoofdpijn en migraine als kind een voorkeur hadden voor witte chocolade, zonder cacao dus. Net cacao kan een cascade aan reacties uitlokken bij gevoelige mensen. Wie als kind een afkeer had voor brood, kan beter lunchen met een warm overschotje van de dag ervoor (of een warme havermoutpap) in plaats van een tweede broodmaaltijd. Rijst is meestal goed te verdagen en is langer houdbaar in de koelkast. Ideale voor een snelle lunch met groenten. Ook de energiedip die meestal optreedt na de tweede broodmaaltijd verdwijnt hierdoor.

Christine Tobback, 'Eat to beat hoofdpijn en migraine, uitgeverij Lannoo, isbn 9789401481908, 24,99 euro.

"Migraine kan erop wijzen dat je lichaam niet in staat is bepaalde stoffen waar je gevoelig aan bent, te verwerken. Door die te beperken, kan je de migraine helpen aanpakken, het effect van de medicatie versterken of soms kan de dosis verlaagd worden", vertelt auteur en diëtiste Christine Tobback.Basisregels om via voeding migraine aan te pakken:Christine Tobback, 'Eat to beat hoofdpijn en migraine, uitgeverij Lannoo, isbn 9789401481908, 24,99 euro.