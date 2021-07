Multifocale brilglazen of lenzen die zowel een correctie bevatten om te lezen als om ver te zien waren tot vandaag de beste oplossing. Maar voor heel wat mensen werkt deze combinatie onvoldoende. Twee Belgische ontwikkelaars sloegen daarom de handen in elkaar en ontwierpen autofocale glazen, met een aparte knop om te lezen.

Rond 45 jaar duiken bij heel wat mensen de eerste signalen van presbyopie of ouderdomsverziendheid op. Een boek of je smartphone van dichtbij lezen wordt dan lastig en een leesbril een must. Maar wie al kampt met bijziendheid heeft ook een correctie nodig om ver te zien. Multifocale glazen, waarbij de twee correcties in een brilglas vervat zitten, zijn daarvoor de meest courante oplossing. Maar deze aanpak is niet feilloos en kent voor nogal wat gebruikers beperkingen. Zo kijk je bij dit systeem door verschillende kijkzones naargelang je dichtbij of veraf wil focussen. Dat geeft soms vervormingen van het beeld of beperkingen van je gezichtsveld waardoor je bijvoorbeeld obstakels moeilijker kan inschatten.

Wereldprimeur

Om daar een mouw aan te passen sleutelden Jelle De Smet en Paul Marchal ruim 5 jaar aan een compleet nieuwe technologische oplossing, in samenwerking met Imec, de universiteit van Gent en Tokai Optecs. Ook de Vlaamse overheid investeerde mee in deze innovatie. Dat resulteerde in autofocale glazen, een wereldprimeur gemaakt in ons land. Deze elektronisch aangestuurde glazen beloven een oplossing te bieden voor de huidige tekortkomingen van progressieve brillen. "Anders dan de multifocale brillen waarbij de correctie voor beide afwijkingen vervat zitten in één glas, bevatten de autofocale glazen twee ultra precieze optische lenzen. Tussenin bevindt zich een gevoelige laag met een speciale vloeistof. Dat zorgt voor minder verloop tussen de kijkzones en meer kijkcomfort", legt Paul Marchal uit, ontwikkelaar en CEO van Morrow dat de autofocale glazen op de markt brengt. Door de revolutionaire nanotechnologie die de bril aanstuurt kunnen ze alleen via 3D printing op maat worden gemaakt.

Leesbril-knop

"Bij een gewone dubbelzicht bril is het verschil tussen de kijkzones vaak groot. Tegelijk is het gezichtsveld beperkt omdat je telkens door een bepaalde optische zone moet kijken voor ver, midden of dichtbij. Bij de autofocale glazen hebben we de verschillen tussen de correcties beperkt, waardoor je minder verstoringen krijgt wanneer je schakelt tussen de kijkzones. Je hebt daardoor ook een breder, meer volledig en even scherp gezichtsveld zowel voor ver als dichtbij. Ook het dieptezicht wordt beter, zo is gebleken uit de testen die we hebben gedaan. En je kan weer onderuit in de zetel televisie kijken met deze bril, wat bij een multifocale vaak niet lukt. Onderaan het glas zit er immers geen automatische sterke leesbrilcorrectie zoals bij een gewone multifocale bril omdat mensen die correctie 80 % van de tijd niet benutten", verduidelijkt Paul Marchal.

"Bovendien levert het vaak gevaarlijke situaties op omdat ze hierdoor bijvoorbeeld minder goed obstakels op de grond kunnen spotten of bij het nemen van een trap. Alleen op momenten dat het nodig is, zoals het voor het lezen van de kleine letters van een bijsluiter of in bepaalde donkere situaties komt zo'n extra leescorrectie van pas. Dat vangen we in deze bril op via een innovatieve knop op het rechterbeen van het montuur, aangestuurd door een batterijtje. Met één druk op de knop, krijgt je brilglas dankzij de ingebouwde technologie een instant leesboost om dichtbij scherp te lezen. De batterij moet, afhankelijk van het gebruik, elke 2 à 3 dagen even opladen. Na het lezen kan je die knop even vlot weer uitschakelen en ondervind je geen hinder van die leesbrilcorrectie bij je andere activiteiten."

Voor iedereen?

De ontwikkelaars mikken vooral op mensen die vandaag niet of onvoldoende geholpen worden met multifocale glazen. Maar niet alle oogafwijkingen komen in aanmerking. "Voor problemen zoals astigmatisme is het wel geschikt maar te grote afwijkingen lukken voorlopig niet. Om te weten of je oogafwijking in aanmerking komt, bieden wij vrijblijvend een gratis oogmeting aan huis aan door een opticien. " Op de website van Morrow kan je ook al een handige zelfevaluatietest uitvoeren. De prijzen voor autofocale glazen variëren van 1099 en 1400 euro. Intussen gaat de ontwikkeling verder en staan er al plannen op stapel om verder te evolueren richting een slimme bril.

www.morroweyewear.com

