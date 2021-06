Aan beestjes geen gebrek de komende zomermaanden. Hoe hou je de plaaginsecten zoals muggen best uit je buurt? Welke middelen en ingrepen zijn echt doeltreffend?

Om irritante steken te voorkomen tijdens warme avonden, kan je zelf een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Hoe minder huid je blootstelt, hoe kleiner de kans op ongewenste visite. Kies dus voor lange, lichte kleren, liefst in lichtere kleuren, wanneer je de deur uitgaat en blijf best uit de buurt van stilstaand water.

Als de muggen zich hier onvoldoende door laten verschalken, kan je nog andere 'wapens' inzetten.



Muggenlampen

Deze insectenlampen trekken door middel van blauw licht muggen aan. Van zodra die de lamp raken, worden ze geëlektrocuteerd. Voor een ongestoorde nachtrust kan je de lamp aanzetten voor het slapengaan en doven bij het opstaan.



Elektrische vliegenmepper

Elektrische vliegenmeppers zijn veel efficiënter tegen muggen dan klassieke meppers. Muggen zijn immers vrij trage vliegers. Hou je mepper omhoog en beweeg er langzaam mee in de richting van de mug. Dat geeft quasi geen luchtverplaatsing waardoor je vrijwel altijd raak mept.



Klamboe

Een klamboe of muskietennet is een ideaal middel tegen muggen. Je spant het over je bed, waardoor muggen niet bij je kunnen komen. Let erop dat de klamboe lang genoeg is zodat deze vanaf het plafond in een hoge punt tot op de grond valt (als een soort tipi). Zorg ook voor een fijnmazige klamboe zonder gaatjes. Vandaag zijn er overigens best wel knappe anti muggennetten verkrijgbaar.



Muggenwerende middelen

Het aanbod aan dit soort middelen bij de apotheek en in andere winkels is vrij uitgebreid. Toch blijken ze zeker niet allemaal nuttig of efficiënt, zo bleek uit een recent onderzoek van Test-Aankoop. Alle middelen kunnen bovendien bijwerkingen geven zoals irritatie of huiduitslag. Middelen die zeer goed werken zijn de producten op basis van DEET. Als je niet naar tropische oorden afzakt, volstaat het om een product met een concentratie van 20 à 30 % DEET te nemen Je kan ze kopen onder de vorm van rollers en sprays.

Gadgets zoals muggenwerende armbanden, sleutelhangers met ultrasoon geluid en zelfs antimuggen apps blijken totaal geen invloed te hebben op de beestjes, zo stelde Test-Aankoop vast. Deze artikelen geven de consument een vals gevoel van veiligheid, aldus de consumentenorganisatie.



Feit of fabel?

Daarnaast circuleren er nog heel wat huis- tuin- en keuken tips om muggen of hun jeukende steken te bestrijden. Wat werkt wel en niet?

Vitamine B supplementen, look , bètablokkers

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van deze middelen muggen zou afstoten. Neem medicatie alleen als de arts dit voorschrijft, en zeker niet tegen muggen.

Tandpasta

Wrijf wat tandpaste op een muggenbeet en dit zal de jeuk milderen en de wonde wat uitdrogen.

Azijn

Geen lekkere geur maar het bestrijdt wel de jeuk Aloë vera Deze gel heelt wonden en het is een goed idee om ze regelmatig aan te brengen op een jeukende beet. Alcohol Sommigen willen het graag geloven maar het houdt muggen niet af. Integendeel, de beestjes lijken dol op bloed met een alcoholgeur.



