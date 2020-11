Jaarlijks in de maand november vraagt de Movember-stichting mannen om hun snor te laten staan en zo de aandacht te vestigen op de belangrijke strijd tegen prostaatkanker. In 2018 kregen 9.800 mannen in België te horen dat ze een invasieve tumor aan de prostaat hadden, wat het de meest voorkomende, kwaadaardige kanker bij mannen maakt. Vooral mannen boven de 50 jaar lopen een risico.

Tegelijk toont recent onderzoek aan dat een multidisciplinaire oncologische vergadering, waarop alle betrokken artsen worden uitgenodigd om de behandeling en opvolging te bespreken, in België gemiddeld 3,8 minuten per patiënt duurt. Net daardoor is er niet altijd voldoende aandacht voor de specifieke wensen en levensomstandigheden van de patiënt.

Die aandacht is nochtans van ongelooflijk groot belang en maakt een wezenlijk verschil voor de patiënt. De diagnose van kanker is een ware schok. Er komt een uitdagend traject af op de patiënt, waarbij de behandeling sowieso een weerslag heeft op het lichaam en de man ook mentaal heel wat te verduren krijgt. Ondersteuning uit alle hoeken is daarom heel belangrijk en de taak van de arts is hierbij niet te onderschatten.

Alle informatie in één oogopslag

Met behulp van data en veel computerkracht kan artificiële intelligentie het denkvermogen van de mens nabootsen. AI verwerkt bergen data vlotter dan de mens en helpt hem zo om betere beslissingen te nemen. Ook in de medische wereld wordt de kracht van AI steeds vaker benut. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld oncologen, artsen gespecialiseerd in kanker, alle gegevens van de patiënt raadplegen in één oogopslag. Aan tijdverlies en gebrek aan overzicht doordat verschillende delen van het patiëntendossier bij meerdere specialisten bevinden komt zo een eind.

Bovendien verzamelt AI niet alleen alle patiëntinformatie op één plaats, het combineert die ook met objectieve resultaten van eerdere verschillende behandelingswijzen. Zo kan het team van specialisten op basis van specifieke informatie sneller de beste behandeling kiezen voor elke individuele patiënt.

Radiologie: de feiten

Ook radiologen, die in de behandeling van prostaatkanker een belangrijke rol spelen, krijgen steeds meer ademruimte dankzij AI. Dat is broodnodig. Gemiddeld interpreteert een radioloog elke vier seconden een beeld en dat dagelijks al snel acht uur aan een stuk. De vraag naar medische beeldvorming stijgt bijzonder sterk, maar de mankracht om dit te bolwerken stijgt niet evenredig mee. De voorbije tien jaar nam het aantal CT- en MRI-scans bijvoorbeeld jaarlijks met 10% tot 12% toe, maar het aantal radiologen slechts met 3%. Tegenwoordig wachten wereldwijd zo'n 230.000 patiënten langer dan een maand op hun testresultaten.

Extra paar ogen

Sneller werken dan maar? Dat gaat niet zomaar, want zo ontstaat de kans dat de radioloog iets over het hoofd ziet. Hier biedt AI welgekomen ondersteuning. AI helpt niet alleen bij het correct positioneren van de patiënt om een optimale beeldkwaliteit van de scan te verzekeren, maar ook bij de interpretatie van die beelden als een extra paar ogen. Bovendien worden AI-oplossingen nooit moe. Zo kunnen ze continu en altijd met de uiterste precisie beelden analyseren en heel wat werk verzetten voor de arts. AI en specialisten vullen elkaar dus goed aan en dat leidt tot vele voordelen bij de behandeling van prostaatkanker: de specialist krijgt ondersteuning van AI en heeft zo meer tijd voor de man met prostaatkanker die voor hem zit. Die man kan op zijn beurt rekenen op een persoonlijke behandeling die rekening houdt met zijn specifieke eigenschappen en individuele noden, vragen en wensen. De strijd tegen prostaatkanker is daarom niet gestreden. Het is belangrijk dat nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie het daglicht zien om de medische wereld te ondersteunen en zo de diagnose, behandeling en genezing voor mannen en kankerpatiënten in het algemeen zo comfortabel en draagbaar mogelijk te maken. Als ontwikkelaar van toepassingen voor medische beeldvorming neemt Siemens Healthineers een voortrekkersrol op en ontwikkelde zo reeds meer dan 65 door AI ondersteunde oplossingen. Op die manier krijgt de individuele patiënt steeds meer de specifieke zorg en aandacht die hij verdient.

Tegelijk toont recent onderzoek aan dat een multidisciplinaire oncologische vergadering, waarop alle betrokken artsen worden uitgenodigd om de behandeling en opvolging te bespreken, in België gemiddeld 3,8 minuten per patiënt duurt. Net daardoor is er niet altijd voldoende aandacht voor de specifieke wensen en levensomstandigheden van de patiënt. Die aandacht is nochtans van ongelooflijk groot belang en maakt een wezenlijk verschil voor de patiënt. De diagnose van kanker is een ware schok. Er komt een uitdagend traject af op de patiënt, waarbij de behandeling sowieso een weerslag heeft op het lichaam en de man ook mentaal heel wat te verduren krijgt. Ondersteuning uit alle hoeken is daarom heel belangrijk en de taak van de arts is hierbij niet te onderschatten.Met behulp van data en veel computerkracht kan artificiële intelligentie het denkvermogen van de mens nabootsen. AI verwerkt bergen data vlotter dan de mens en helpt hem zo om betere beslissingen te nemen. Ook in de medische wereld wordt de kracht van AI steeds vaker benut. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld oncologen, artsen gespecialiseerd in kanker, alle gegevens van de patiënt raadplegen in één oogopslag. Aan tijdverlies en gebrek aan overzicht doordat verschillende delen van het patiëntendossier bij meerdere specialisten bevinden komt zo een eind.Bovendien verzamelt AI niet alleen alle patiëntinformatie op één plaats, het combineert die ook met objectieve resultaten van eerdere verschillende behandelingswijzen. Zo kan het team van specialisten op basis van specifieke informatie sneller de beste behandeling kiezen voor elke individuele patiënt.Ook radiologen, die in de behandeling van prostaatkanker een belangrijke rol spelen, krijgen steeds meer ademruimte dankzij AI. Dat is broodnodig. Gemiddeld interpreteert een radioloog elke vier seconden een beeld en dat dagelijks al snel acht uur aan een stuk. De vraag naar medische beeldvorming stijgt bijzonder sterk, maar de mankracht om dit te bolwerken stijgt niet evenredig mee. De voorbije tien jaar nam het aantal CT- en MRI-scans bijvoorbeeld jaarlijks met 10% tot 12% toe, maar het aantal radiologen slechts met 3%. Tegenwoordig wachten wereldwijd zo'n 230.000 patiënten langer dan een maand op hun testresultaten.Sneller werken dan maar? Dat gaat niet zomaar, want zo ontstaat de kans dat de radioloog iets over het hoofd ziet. Hier biedt AI welgekomen ondersteuning. AI helpt niet alleen bij het correct positioneren van de patiënt om een optimale beeldkwaliteit van de scan te verzekeren, maar ook bij de interpretatie van die beelden als een extra paar ogen. Bovendien worden AI-oplossingen nooit moe. Zo kunnen ze continu en altijd met de uiterste precisie beelden analyseren en heel wat werk verzetten voor de arts. AI en specialisten vullen elkaar dus goed aan en dat leidt tot vele voordelen bij de behandeling van prostaatkanker: de specialist krijgt ondersteuning van AI en heeft zo meer tijd voor de man met prostaatkanker die voor hem zit. Die man kan op zijn beurt rekenen op een persoonlijke behandeling die rekening houdt met zijn specifieke eigenschappen en individuele noden, vragen en wensen. De strijd tegen prostaatkanker is daarom niet gestreden. Het is belangrijk dat nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie het daglicht zien om de medische wereld te ondersteunen en zo de diagnose, behandeling en genezing voor mannen en kankerpatiënten in het algemeen zo comfortabel en draagbaar mogelijk te maken. Als ontwikkelaar van toepassingen voor medische beeldvorming neemt Siemens Healthineers een voortrekkersrol op en ontwikkelde zo reeds meer dan 65 door AI ondersteunde oplossingen. Op die manier krijgt de individuele patiënt steeds meer de specifieke zorg en aandacht die hij verdient.