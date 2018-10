Hoe een paard van Troje urineweginfecties kan aanpakken

Cefiderocol heet de nieuwkomer die werd ingezet bij ruim 400 patiënten met gecompliceerde nier- en urineweginfecties. De behandeling ervan gaf even doeltreffende resultaten als een therapie met standaard antibiotica. Dat blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in The Lancet. Het grote probleem bij klassieke antibiotica is dat die alsmaar vaker faalt omdat de pathogenen die deze infecties veroorzaken steeds resistenter worden.

Ijzeropname

Cefiderocol blijkt in staat om meer van de ziekmakende bacteriën uit te schakelen dan klassieke middelen. Het nieuwe antibioticum hanteert daarvoor een andere werkwijze. Net zoals het paard van Troje ingezet werd om stiekem Griekse soldaten in het hart van Troje te loodsen om vervolgens de stad van binnenuit te veroveren, zo dringt ook dit geneesmiddel de ziekmakende bacterie binnen door slim gebruik te maken van diens behoefte aan ijzer. Bij acute infecties verhogen bacteriën hun opname van ijzer. Cefiderocol is in staat zich te binden aan ijzerdeeltjes. Op die manier nemen de nietsvermoedende bacteriën zowel ijzer als het antibioticum in zich op. Vervolgens start cefiderocol zijn vernietigingswerk en schakelt het de bacteriën uit.

Prioriteit

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat dit middel een prima behandeling vormt voor infecties met zogeheten gramnegatieve resistente bacteriën. Een aantal van deze bacteriën worden door de WHO momenteel beschouwd als erg gevaarlijk onder meer omdat ze erg resistent zijn geworden. De zoektocht naar nieuwe antibiotica tegen deze specifieke groep staat daarom bovenaan de prioriteitenlijst. Om die reden heeft de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA het onderzoek naar dit middel een versnelde procedure toegekend. Het is vrij uitzonderlijk dat er nog eens een nieuw efficiënt antibioticum wordt ontwikkeld terwijl de nood hieraan erg hoog wordt. De werkzaamheid ervan wordt nu verder uitgepluisd via grootschalige studies. Ook het effect op longinfecties moet nog worden nagegaan.