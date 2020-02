Het coronavirus dat in het Chinese Wuhan heerst is nu ook gevonden bij een tiental patiënten in Duitsland. In Frankrijk waren al enkele besmettingen ontdekt. Zeven vragen over het coronavirus.

1. Welke ziekteverschijnselen kan besmetting met een coronavirus geven?

Bij de meeste coronavirussen krijg je alleen wat milde symptomen, zoals een verkoudheid of wat darmproblemen. Het Wuhan coronavirus, in wetenschappelijke termen 2019-nCoV-virus genoemd, hoort bij de familie coronavirussen die schadelijker zijn, net als SARS en MERS. Naar schatting krijgt 25% van de besmette mensen ernstigere klachten, volgens het RIVM. Denk aan luchtwegklachten, koorts, hoesten en benauwdheid. In sommige gevallen kan de infectie een longontsteking veroorzaken met ernstige benauwdheid, nierfalen en tenslotte overlijden.

2. Voor wie is het Wuhan-coronavirus extra gevaarlijk?

Mensen die een chronische ziekte hebben, zijn meer vatbaar voor ernstige ziekteverschijnselen. Dat meldt het Europese centrum voor infectieziekten ECDC op haar website. Het gaat met name om mensen met hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes, leverziekten en ademhalingsziekten.

3. Hoe besmettelijk is het virus?

Dat weten de kenniscentra nog niet precies. Wel is bekend dat een besmet persoon gemiddeld 2,6 andere mensen besmet. Dat is een lage besmettingsgraad, volgens de deskundigen. Hoe dodelijk het precies is, weten epidemiologen nog niet. Patiënten hebben zorgverleners en familieleden in hun omgeving besmet, maar lang niet iedereen die bij hen in de buurt kwam raakte geïnfecteerd. Ook kan het virus niet overleven buiten een mens of dier. Een droog pakketje uit China is dus geen potentiële besmettingshaard.

4. Hoe kan ik mijzelf beschermen?

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert drie maatregelen. Ten eerste: handen wassen met zeep na elk contact . Dat is de beste manier om geen virussen van andere mensen over te nemen, of ze door te geven. Ten tweede: niezen in een zakdoek of in je elleboog. Zo 'sproei' je de virussen minder rond. Ten derde: vermijd contact met dieren. Het coronavirus komt oorspronkelijk uit de dierenwereld. Welk dier het Wuhan-virus heeft overgebracht, weten deskundigen nog niet. Vandaar dat het advies is om contact met dieren zo veel mogelijk te vermijden. Was je handen na contact met dieren en verhit vlees goed tijdens het bereiden.

5. Is er een behandeling?

Er is geen specifiek vaccin of medicijn tegen coronavirussen, maar er zijn wel medijnen die de symptomen van de infectie kunnen verlichten. Denk aan medicijnen tegen koorts, benauwdheid en pijn, of het toedienen van zuurstof bij ernstige benauwdheid.

6. Ik heb een longontsteking. Loop ik risico?

De kans op het Wuhan-coronavirus is erg klein. Het RIVM adviseert om de huisarts te bellen als je meer dan 38 graden koorts hebt, in de afgelopen twee weken in Wuhan bent geweest en last hebt van hoesten of benauwdheid. In Nederland hebben artsen nu een meldingsplicht voor mensen die minstens 38 graden koorts hebben, in de afgelopen twee weken in besmet gebied zijn geweest én twee of meer van de volgende verschijnselen hebben: hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of tekenen van longinfiltraat. Deze patiënten kunnen worden getest op het virus bij het Erasmus MC in Rotterdam.

7. Wat heb ik aan een mondkapje?

Het RIVM adviseert mondkapjes alleen voor medisch personeel. Alleen als de kapjes heel goed de mond en neus afsluiten werken ze. Verder gaan de kapjes maar kort mee. Dat maakt ze zo onpraktisch dat je er weinig aan hebt.

Bron: Gezondheidsnet.nl

