Wie teken zegt, denkt meteen aan de potentieel gevaarlijke ziekte van Lyme die ze bij de mens kunnen veroorzaken. Maar deze mijtachtigen zijn in staat nog andere virussen en bacteriën over te dragen. Zoals tekenencefalitis, een minder bekende infectie die nu in opmars is in Europa.

Tekenencefalitis (TBE) wordt veroorzaakt door een virus, dat verwant is aan dat van de gele koorts. Het kan leiden tot een ontsteking van de hersenvliezen of het hersenweefsel. In de meeste gevallen verloopt de infectie goedaardig, of met wat griepachtige symptomen maar bij ongeveer 1 op 100 besmette tekenbeten, is er sprake van ernstige neurologische verschijnselen. Hoewel de ziekte in ons land weinig gekend is, neemt ze in Europa de jongste jaren alsmaar toe. Het European Center for Disease Prevention and Control noteerde in 2018 al meer dan 3000 gevallen.

De ziekte wordt voornamelijk overgedragen door besmette teken in bosrijke regio's. In 20 Europese landen zoals Oostenrijk, Zwitserland, Noord-Italië, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, maar ook dichter bij huis in Zuid-Duitsland met uitbraken in Zuid-Nederland is het virus endemisch. Ook natuurgebieden in Engeland en België worden sinds 2018 als 'getroffen' aangeduid omdat het virus hier sporadisch en voor een beperkte periode kan worden opgespoord.

Vaccinatie

De beste bescherming tegen het TBE-virus is voorkomen dat je een tekenbeet oploopt of die zo snel mogelijk weghalen. De infectie met dit virus kan immers al de eerste ogenblikken na de beet plaatsvinden. Een behandeling voor TBE is er niet, een doeltreffend vaccin wel. Dit vaccin wordt door de Hoge Gezondheidsraad aanbevolen voor wie tijdens het tekenseizoen - van de lente tot oktober- activiteiten in openlucht wil ondernemen in een van de risicogebieden. Het TBE vaccin biedt 96 tot 99 % bescherming bij wie regelmatig is gevaccineerd. Daarmee start je bij voorkeur enkele maanden voor je naar een risicogebied reist, al zijn er ook versnelde schema's mogelijk.

Wat moet je weten over teken

Teken zijn fantastische vectoren of overbrengers van virussen en bacteriën. Eenmaal een teek geïnfecteerd is, draagt hij die kiem levenslang mee en kan hij er andere dieren en mensen mee besmetten. Teken kunnen vlot toeslaan omdat een tekenbeet nauwelijks voelbaar is. Hij geeft geen pijn of jeuk. Het speeksel van de teek bevat een stof die verdovend en ontstekingsremmend werkt.

De laatste jaren breidt het tekenseizoen zich uit door de klimaatopwarming. Ze gedijen het best bij een bodemtemperatuur tussen 6° en 25°.

Zo voorkom je een tekenbeet Draag bij wandelingen in de natuur een lange broek en stop je broekspijpen liefst in je sokken. Draag hoge stapschoenen en een T-shirt met lange mouwen.

Check je lichaam na elke wandeling in bossen of velden. Controleer zeker lichaamsplooien en behaarde delen.

Vermijd hoog gras.

Insectenwerende sprays kunnen helpen maar beschermen alleen op de plaatsen waar de spray is aangebracht. Bovendien bieden ze geen 100 % bescherming en zijn ze slechts enkele uren werkzaam.

www.wanda.be

www.sciensano.be

