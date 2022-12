De Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Consortium voor hiv-aids Onderzoek (BREACH) bundelen de krachten en trekken voor de komende vier jaar 400.000 euro uit. Tien dagen geleden kondigde minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan dat hij 1 miljoen euro zou vrijmaken nadat het aantal hiv-diagnoses in 2021 in België met 4 procent was gestegen. "Een druppel op een hete plaat", vreest Artsen Zonder Grenzen (AZG).

"De aids/hiv-epidemie is nog lang niet overwonnen. Niet investeren in onderzoek, betaal je met mensenlevens", stelt Artsen Zonder Grenzen ter gelegenheid van de Wereld Aids Dag op 1 december. "De vooruitgang tegen de ziekte vertraagt omdat financiële steun stagneert en vele kwetsbare staten zware economische en ecologische klappen krijgen. Dat leidt tot nieuwe besmettingen."

De aangekondigde 400.000 euro van de Koning Boudewijnstichting en BREACH is dus zeker welkom. Een onafhankelijke internationale jury selecteerde één project dat het geld mag gebruiken de komende jaren. Het bekroonde project is een samenwerking tussen de Universiteit Gent, het Universitair Ziekenhuis Gent, de Vrije Universiteit Brussel, UMC Sint-Pieter, KU Leuven, UZ Leuven, UZ Brussel en het Universitair Ziekenhuis van Luik.

Het gekozen project moet alle aspecten van het zogeheten "latente hiv-reservoir van patiënten" met het virus karakteriseren. Dat is een grote uitdaging omdat het reservoir (een geheel van cellen waarin het virus 'slaapt' maar ontoegankelijk is voor antivirale geneesmiddelen, red.) het belangrijkste obstakel is voor de genezing van hiv/aids.

Concreet zal het onderzoek het gedrag van dit reservoir vergelijken tussen twee groepen hiv-patiënten. De ene groep wordt gedurende korte tijd behandeld, de andere groep krijgt een lange antiretrovirale behandeling. Ook het immunologische profiel van de patiënten zal worden bestudeerd. Nieuwe strategieën om het reservoir te neutraliseren zullen tot slot in het laboratorium worden geëvalueerd op bloedmonsters van de verschillende groepen patiënten.

Het project kadert in een ruimer internationaal onderzoek dat gericht is op remissie of zelfs genezing van hiv/aids. "Het illustreert tevens de hoge kwaliteit van het aids-onderzoek in België en de capaciteit om de inspanningen van alle onderzoeksteams in ons land te bundelen", aldus Thierry Van Noppen, woordvoerder bij de Koning Boudewijnstichting. "En in 2024 en 2026 komen er nog nieuwe projectoproepen bij."

Het aantal mensen dat wereldwijd wordt getest op een infectie met aids daalt. Aids blijft wel een van de drie dodelijkste ziekten ter wereld, samen met tuberculose en malaria. "Er bestaan echter preventietechnieken en -behandelingen", weet Quentin Barrea van Artsen Zonder Grenzen. "Wat vooral ontbreekt zijn de financiële middelen op wereldschaal."

"Onlangs beloofde België op het Wereldfonds tegen hiv, tuberculose en malaria nog 30 miljoen euro", aldus nog Barrea. "De helft daarvan behoort eigenlijk nog tot onze belofte van de vorige aanvulronde. België heeft dus slechts 15 miljoen euro toegezegd. Dat mogen we gerust een druppel op een hete plaat noemen."

Onze buurlanden doen het een pak beter. Duitsland gaat 130 miljoen euro investeren, Nederland 180 miljoen euro, Frankrijk 159,6 miljoen euro en Luxemburg 117 miljoen euro. "Als de internationale gemeenschap er niet in slaagt om zich meer te mobiliseren voor deze drie ziekten, zal de mensheid het gelag betalen", besluit Barrea. "Elke vertraging in de strijd tegen hiv zal op middellange en lange termijn leiden tot hogere kosten voor de gezondheid, de mensen en de economie."

"De aids/hiv-epidemie is nog lang niet overwonnen. Niet investeren in onderzoek, betaal je met mensenlevens", stelt Artsen Zonder Grenzen ter gelegenheid van de Wereld Aids Dag op 1 december. "De vooruitgang tegen de ziekte vertraagt omdat financiële steun stagneert en vele kwetsbare staten zware economische en ecologische klappen krijgen. Dat leidt tot nieuwe besmettingen." De aangekondigde 400.000 euro van de Koning Boudewijnstichting en BREACH is dus zeker welkom. Een onafhankelijke internationale jury selecteerde één project dat het geld mag gebruiken de komende jaren. Het bekroonde project is een samenwerking tussen de Universiteit Gent, het Universitair Ziekenhuis Gent, de Vrije Universiteit Brussel, UMC Sint-Pieter, KU Leuven, UZ Leuven, UZ Brussel en het Universitair Ziekenhuis van Luik. Het gekozen project moet alle aspecten van het zogeheten "latente hiv-reservoir van patiënten" met het virus karakteriseren. Dat is een grote uitdaging omdat het reservoir (een geheel van cellen waarin het virus 'slaapt' maar ontoegankelijk is voor antivirale geneesmiddelen, red.) het belangrijkste obstakel is voor de genezing van hiv/aids. Concreet zal het onderzoek het gedrag van dit reservoir vergelijken tussen twee groepen hiv-patiënten. De ene groep wordt gedurende korte tijd behandeld, de andere groep krijgt een lange antiretrovirale behandeling. Ook het immunologische profiel van de patiënten zal worden bestudeerd. Nieuwe strategieën om het reservoir te neutraliseren zullen tot slot in het laboratorium worden geëvalueerd op bloedmonsters van de verschillende groepen patiënten.Het project kadert in een ruimer internationaal onderzoek dat gericht is op remissie of zelfs genezing van hiv/aids. "Het illustreert tevens de hoge kwaliteit van het aids-onderzoek in België en de capaciteit om de inspanningen van alle onderzoeksteams in ons land te bundelen", aldus Thierry Van Noppen, woordvoerder bij de Koning Boudewijnstichting. "En in 2024 en 2026 komen er nog nieuwe projectoproepen bij." Het aantal mensen dat wereldwijd wordt getest op een infectie met aids daalt. Aids blijft wel een van de drie dodelijkste ziekten ter wereld, samen met tuberculose en malaria. "Er bestaan echter preventietechnieken en -behandelingen", weet Quentin Barrea van Artsen Zonder Grenzen. "Wat vooral ontbreekt zijn de financiële middelen op wereldschaal." "Onlangs beloofde België op het Wereldfonds tegen hiv, tuberculose en malaria nog 30 miljoen euro", aldus nog Barrea. "De helft daarvan behoort eigenlijk nog tot onze belofte van de vorige aanvulronde. België heeft dus slechts 15 miljoen euro toegezegd. Dat mogen we gerust een druppel op een hete plaat noemen." Onze buurlanden doen het een pak beter. Duitsland gaat 130 miljoen euro investeren, Nederland 180 miljoen euro, Frankrijk 159,6 miljoen euro en Luxemburg 117 miljoen euro. "Als de internationale gemeenschap er niet in slaagt om zich meer te mobiliseren voor deze drie ziekten, zal de mensheid het gelag betalen", besluit Barrea. "Elke vertraging in de strijd tegen hiv zal op middellange en lange termijn leiden tot hogere kosten voor de gezondheid, de mensen en de economie."