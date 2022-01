Het Belgische bedrijf ElmediX heeft al bijna 12 miljoen euro opgehaald om een hittebehandeling voor kankerpatiënten te ontwikkelen. Dat meldt de Mechelse spin-off van de Universiteit Antwerpen in een persbericht.

De behandeling houdt in dat patiënten een gecontroleerde verhitting van hun lichaamstemperatuur tot 41,5 graden doormaken gedurende meerdere uren. Dat zou de gevoeligheid van kankercellen voor chemo- en radiotherapie verhogen, waardoor de kans op een succesvolle behandeling stijgt.

Vooral bij moeilijke tumoren zoals pancreaskanker of uitgezaaide kankers, zou de technologie een significante impact hebben.

Met een nieuwe kapitaalsinjectie van 4 miljoen euro kon het bedrijf nu al 12 miljoen euro ophalen. Daar zitten ook 1,8 miljoen euro Vlaamse onderzoekssubsidies bij.

De veiligheid en werkzaamheid van de methode worden momenteel onderzocht. Voor zijn wetenschappelijk onderzoek werkt ElmediX samen met de universiteiten van Antwerpen, Gent, Amsterdam en Rotterdam en een onderzoekscentrum in Genua.

"De resultaten bij de eerste patiënten zijn veelbelovend", zegt professorJohn-Paul Bogers, CEO van ElmediX. "Het vertrouwen van onze investeerders en de bijkomende kapitaalsinjectie laat ons toe om de eerste klinische studie uit te breiden en meer patiënten te behandelen. We ontwikkelen tevens een biomerker die vooraf kan aangeven welke patiënten en/of kankers een verhoogde kans op reactie kennen."

