Rode Kruis-Vlaanderen doet een extra oproep aan bloeddonoren om toch te blijven doneren, ondanks de stijging van de coronacijfers. De jongste weken was de opkomst zorgwekkend laag, waardoor de bloedvoorraad mogelijk onder druk zal komen te staan.

Sinds een dikke maand is het aantal bloeddonoren sterk afgenomen. Mogelijk is er een link met de stijgende coronacijfers. Op mobiele inzamelingen komen dagelijks zo'n 200 donoren minder langs dan gewoonlijk. Dagelijks zijn zo'n 1.250 donaties nodig om de ziekenhuizen voldoende bloedproducten te kunnen bezorgen. Een situatie die mogelijk voor een druk op de bloedvoorraad zal zorgen als ze blijft aanhouden.

Het Rode Kruis roept donoren daarom op te blijven doneren en benadrukt dat alles gebeurt in de meest veilige omstandigheden. "Een deel van de ziekenhuizen heeft zijn handen vol met de behandeling van coronapatiënten. Laten we er samen voor zorgen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de beschikbaarheid van bloedproducten", zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Verplichte afspraak remt af

Om te kunnen achterhalen waarom donoren wegblijven, deed Rode Kruis-Vlaanderen een bevraging bij zijn - doorgaans trouwe - bloedgevers. "Daaruit leren we dat voor ruim 50 procent van hen de verplichte afspraak een grote drempel vormt", zegt Tassignon.

Nochtans is het maken van een afspraak een belangrijke nieuwe maatregel tegen de coronacrisis. "Onze bloedinzamelingen zijn veilige plekken en we vinden het erg belangrijk om dit nog eens onder de aandacht te brengen."

Bloedserieus

Volgende week start de Bloedserieuscampagne, de tweejaarlijkse bloedinzameling in verschillende studentensteden. "Bloedserieus is goed voor zo'n 12.000 donaties, een heel belangrijk aandeel van het totaal aantal bloeddonaties op jaarbasis die zeker nu de bloedvoorraad een enorme boost kunnen geven", zegt Tassignon. Het Rode Kruis merkt helaas ook hier tegenvallende inschrijvingen. Op dit moment werden amper een kwart van de beschikbare bedjes al ingevuld. De organisatie rekent, nu meer dan ooit, op de komst van studenten. "Door de coronacrisis zijn we massaal aan het telewerken waardoor bloedinzamelingen bij bedrijven niet langer plaatsvinden. We lopen dus ook daar een groot aantal bloeddonaties mis."

De Bloedserieusactie mag zich dan wel op studenten richten, iedereen die in de buurt is, is van harte welkom, klinkt het. Een afspraak maken is verplicht en kan via www.bloedserieus.be.

Woon je niet in een studentenstad maar wil je weten wanneer er bij jou in de buurt een bloedinzameling is, kijk dan hier. Een afspraak maken is verplicht, maar kan ook telefonisch op het numer 0800 777 00.

