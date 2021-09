Het Reuzenhuis van de Gezinsbond laat de komende maanden (groot)ouders ervaren welke gevaren onze woningen inhouden voor jonge kinderen (0 tot 5 jaar). Naast de beleving in het fysieke Reuzenhuis krijgen bezoekers ook de kans om dankzij nieuwe technologieën als Virtual en Augmented Reality in de schoenen van hun peuter of kleuter te stappen.

Het Reuzenhuis, waar alles drie keer is uitvergroot, bestaat al sinds 1991 en is aan zijn zesde editie toe. Het huis onderging deze keer een hele renovatie en zal worden neergepoot op maar liefst 11 verschillende locaties in België. Na Kortrijk volgen nog Luik, Moeskroen, Gent, Brussel, Charleroi, Doornik, Leuven, Antwerpen, Namen en Genk.

"De meeste ouders beschouwen hun woning als een veilige haven waar hun kinderen niets kan overkomen, maar thuisongevallen zijn de grootste oorzaak van dodelijke kwetsuren en letsels die leiden tot invaliditeit bij jonge kinderen", zegt Erik Boon, projectcoördinator van de Gezinsbond. "Nochtans kunnen veel ongevallen met eenvoudige aanpassingen vermeden worden. Met het Reuzenhuis willen we iedereen die betrokken is bij de opvoeding van jonge kinderen bewust maken van de gevaren in en rond de woonomgeving. We doen dat met een vernieuwd Reuzenhuis, waar de bezoekers ook met Virtual en Augmented Reality aan de slag kunnen gaan", aldus Erik Boon.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: 'Voor elke ouder en grootouder zijn de kinderen het belangrijkste in het leven. We zijn ons daarbij niet altijd bewust van de gevaren die onze kinderen in huis lopen. Het Reuzenhuis maakt dat duidelijk via nieuwe technologieën die letterlijk en figuurlijk een nieuwe dimensie geven aan leren en ervaren. Zo kan je ongevallen in de thuisomgeving vermijden. Een voorbeeld van innovatie die heel tastbaar is en het leven van zoveel mensen veiliger maakt.

KORTRIJK - JC Tranzit - 4 september tot en met 16 september (Tickets nu online)

GENT - Eskimofabriek - 26 oktober tot en met 8 november 2021 (Tickets beschikbaar vanaf 10 september

BRUSSEL - Basiliek Koekelberg - 10 november tot en met 21 november 2021 (Tickets beschikbaar vanaf 20 september

LEUVEN - Provinciehuis - 17 februari tot en met 6 maart 202

ANTWERPEN - Club & Hal Zomer van Antwerpen - 11 maart tot en met 22 maart 202

GENK - Limburghal - 14 september tot en met 26 september 2022 Tickets en meer info via https://reuzenhuis.org/

