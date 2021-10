Hoe goed ben je beschermd tegen covid-19 én de griep wanneer je beide vaccins samen krijgt? Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) zoekt het uit. Gezonde volwassenen van 65 jaar of ouder die minstens zes maanden volledig gevaccineerd zijn tegen covid-19 of nog geen covid-19-vaccin ontvingen, kunnen deelnemen aan een nieuwe studie.

Sinds kort kan je opnieuw voor een griepvaccin terecht bij je apotheek. Ondertussen besloot de regering ook om alle 65-plussers een boosterprik van het coronavaccin te geven. Maar wat als je deze tegelijk krijgt? Dat onderzoekt het Instituut voor Tropische Geneeskunde in de nieuwe LEGATO studie.

Hiervoor zijn wetenschappers op zoek naar 100 gezonde deelnemers van 65 jaar of ouder die minstens zes maanden volledig gevaccineerd zijn tegen covid-19, of die nog geen covid-19-vaccin kregen.

De studie start midden november en duurt zeven tot acht maanden. Gedurende deze periode kom je vier tot vijf keer op studievisite. Elke visite is er een bloedafname en tijdens twee visites word je gevaccineerd met het griep-, covid-19-vaccin of een placebo. Daarnaast zijn er drie telefonische follow-ups. Deelnemers krijgen een vergoeding van ongeveer ? 715.

Interesse?

Registreer je als kandidaat op de website. Nog twijfels of bijkomende vragen? Neem dan contact op met de onderzoekers via studies@itg.be of 03 345 56 70.

