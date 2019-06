Voor goede genen en een niet te hobbelig levensparcours heb je een dosis geluk nodig. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds meer dat ook je levensstijl bepaalt of je fit en gezond een hoge leeftijd bereikt.

Bewegingscoach Delphine Steelandt, auteur van twee eerdere fit-boeken, raakte geïntrigeerd door energieke superagers. Ze ging op zoek naar wat precies maakt dat de jaren op sommigen amper vat lijken te krijgen. "Mijn opa van 89 heeft me op dit idee gebracht. Ook al was zijn leven niet altijd makkelijk, hij is vandaag nog steeds in goede conditie en staat positief in het leven. Samen met hem en mijn vader van 55 heb ik mij verdiept in de eigenschappen van actieve mensen van 80 jaar en ouder. Ik ben hen gaan interviewen in de hoop een gemene deler te vinden. Dat onderzoek heb ik gecombineerd met de inzichten van artsen die zich focussen op gezond ouder worden. Het resultaat is een aanpak waarmee iedereen zichzelf in 100 dagen op het spoor richting 100 jaar kan zetten. Natuurlijk heb je op heel veel zaken zoals ziekte en pech geen vat. Maar daarnaast zijn er wel degelijk manieren om een aantal gezonde levensjaren toe te voegen", weet Delphine Steelandt.

...