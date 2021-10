Naar aanleiding van de internationale borstkankermaand oktober lanceert de nationale borstkankerorganisatie Think Pink het boek 'Alles over leven met en na borstkanker'. Het is een must-read voor iedereen die met borstkanker in aanraking komt.

Nergens krijgen, relatief gezien, meer vrouwen borstkanker dan in België. Een vrouw op de acht krijgt ooit een vorm van borstkanker. Gemiddeld sterven er 7 patiënten per dag aan de ziekte. In 2018 ontdekten artsen bij 10.905 vrouwen en 104 mannen in België een borsttumor.

Als je de diagnose krijgt, komt er heel wat op je af. Helaas dreunt de diagnose zo door je hoofd, dat je bij de arts de helft van de informatie niet registreert en de rest vergeet te vragen. Dat ondervond ik zelf aan de lijve toen ik op 34-jarige leeftijd de eerste maal borstkanker kreeg. Dan thuis even in een rustige omgeving betrouwbare en toegankelijke informatie kunnen doorlezen, een antwoord vinden op je vragen en je gesterkt voelen door de herkenbaarheid van verhalen van lotgenoten, is echt absoluut noodzakelijk.

'We hopen dat het boek 'Alles over leven met en na borstkanker' een antwoord kan bieden op de vele vragen en bezorgdheden van lotgenoten. Daarom bundelden we de meest relevante artikelen, onderzoeken en verhalen over preventie, diagnose en behandeling', vertelt Think Pink-voorzitter Heidi Vansevenant.

Pakkend en verhelderend

Lotgenoten vertellen hun verhaal in pakkende getuigenissen en artsen delen hun bevindingen. In het boek bundelt Think Pink alle info over borstkanker: over preventie, diagnose en behandeling; over hoe je je trots en schoonheid kan behouden; over hoe je lichaam zal zijn na de behandeling en hoe je weer helemaal fit kan worden; over hoe je alles mentaal verwerkt.

'Eerlijk, puur en soms pijnlijk, maar dat moet. Want niemand beseft hoe belangrijk gezondheid is voor hij of zij ziek wordt. En geloof me, er ís leven met en na kanker. Het is soms anders, maar het kan nog altijd rijk en vol zijn. Ziek worden kan je dingen leren of zelfs de deur openzetten naar dingen die je voordien nooit mogelijk had geacht', vult Heidi Vansevenant aan.

Het boek 'Alles over leven met en na borstkanker' is een grondige herwerking van het Think Pink-boek dat in 2015 verscheen. Het boek telt bijna het dubbele aantal pagina's en staat boordevol nieuwe informatie en getuigenissen, met onder andere een actuele bijdrage over borstkanker en covid-19.

'Alles over leven met en na borstkanker' verschijnt bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,99 euro. Het boek is te verkrijgen in Standaard Boekhandel, een aantal onafhankelijke boekhandels en op de Think Pink-webshop. Om zoveel mogelijk lotgenoten te bereiken zit het boek ook in de Think Pink-box. Die boxen worden verdeeld aan alle erkende borstklinieken in België, en die kunnen de box op hun beurt schenken aan iedereen die de diagnose 'borstkanker' krijgt.

