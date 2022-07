Vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voert een hervorming door die tot meer kwaliteitsvolle zorg moeten leiden voor patiënten met rugklachten of -problemen. Ook moeten onnodige ingrepen worden vermeden. "In ons land wordt vandaag te veel en te snel overgegaan tot een operatie, terwijl de meerwaarde van zulke operaties niet altijd duidelijk is", zegt Vandenbroucke.

Ongeveer 1 op de 5 Belgen zegt problemen te hebben aan de rug en 1 op de 8 aan de nek. Daarmee behoren rug- en nekklachten tot de vaakst voorkomende gezondheidsproblemen. Soms moet tot een operatie worden overgegaan, maar in België worden te veel rugoperaties uitgevoerd en wordt er soms ook te snel tot overgegaan.

Daarom hervormt minister Vandenbroucke nu de 'wervelpathologie'. Dat dossier sleept al sinds 2015 aan, maar zijn de nodige Koninklijke Besluiten in het Staatsblad verschenen. De kern van de hervorming: vanaf 1 september zal een multidisciplinair team zich over de vraag kunnen buigen wanneer en of een operatie aangewezen is voor een patiënt met aanhoudende rug- of nekklachten.

Voor de opstelling van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor wervelkolompathologie wordt een nieuwe raadpleging ingevoerd, die de start vormt voor de verdere opvolging van de betrokken patiënten. Voor deze raadpleging betaalt de patiënt, net als voor andere raadplegingen, 12 euro remgeld, of 3 euro als hij recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.

Een multidisciplinair zorgteam

Bij patiënten waar de problemen aanhouden of bij patiënten met een specifieke diagnose, kan vervolgens een multidisciplinair zorgteam in actie komen. De behandelende huisarts of specialist kan dit aanvragen. "Dit is innoverend en moet bijdragen tot een benadering van de casus vanuit verschillende invalshoeken", zegt Vandenbroucke. "Dit multidisciplinair overleg heeft als voordeel dat de insteek en vaardigheden van alle medische en paramedische disciplines, zowel chirurgisch als niet-chirurgische disciplines, worden gecombineerd om te komen tot een optimale behandeling."

Dat multidisciplinaire zorgteam moet het traject en de behandeling (met alle raadplegingen, resultaten en de evolutie) opnemen in een wervelpathologie-register. Die registratie zal verplicht zijn vanaf 1 januari 2023.

Volgens Vandenbroucke zal jaarlijks 2,136 miljoen euro worden vrijgemaakt om te garanderen dat elke consultatie bij of bespreking van het dossier door het multidisciplinaire zorgteam volledig terugbetaald wordt. Hij verwacht elk jaar zo'n 18.000 multidisciplinaire consultaties. Elk team krijgt 185 euro per consultatie, waarvan 90 euro voor de coördinerende arts.

Vandenbroucke maakt ook bekend dat in het najaar de campagne van de FOD Volksgezondheid om het gebruik van foto's bij rugpatiënten te verminderen, wordt herhaald. Die campagne droeg vorig jaar het motto 'Lage rugpijn? Eerst meer bewegen, dan pas foto's overwegen'.

