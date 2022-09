De goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) voor de aangepaste covid-19-vaccins is goed nieuws voor de Vlaamse vaccinatiecampagne. Dat betekent dat de campagne zoals voorzien vanaf 12 september kan starten met de aangepaste vaccins in een 80-tal vaccinatiecentra. Intussen kregen bijna 800.000 mensen hun uitnodiging.

"Deze vaccinatiecampagne wordt opnieuw via onze vaccinatiecentra georganiseerd. Zij zijn zich volop aan het voorbereiden om vanaf 12 september te starten met vaccineren. Een grote onbekende was de goedkeuring van het EMA voor de aangepaste vaccins aan de omikronvariant. Dus het is goed nieuws dat die goedkeuring er is en dat onze campagne kan starten. Zeker voor kwetsbare personen blijft deze herhalingsvaccinatie belangrijk.", aldus Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

Uitnodigingen

Sinds midden augustus werden de uitnodigingen verstuurd naar de verschillende doelgroepen. Intussen kregen bijna 800.000 personen al een uitnodiging (stand van zaken 31 augustus):

Aantal verstuurde uitnodigingen 65 +: 659.052 (48,8% van de 65+'ers)

Aantal verstuurde uitnodigingen immuungecompromitteerden: 78.944 (39,9% van de immuungecompromitteerden)

Aantal verstuurde zorgverstrekkers: 127.745 (29,9% van de zorgverstrekkers)

Aantal verstuurde 50-65j: 65.069 (4,7% van de 50-65 jarigen)

Aantal verstuurde 18-49j: 74.422 (2,8% van de 18-49 jarigen)

De IMC beveelt een vaccinatie aan voor de kwetsbaren en diegenen met wie ze samenwonen, 65+ en zorgverstrekkers.

Aan de rest van de bevolking wordt het vaccin ook aangeboden en zij krijgen na de prioritaire groepen ook de komende weken een uitnodiging. Ook QVAX is opnieuw beschikbaar om ervoor te zorgen dat vaccins niet verloren gaan. Het doel is dat de meest kwetsbaren tegen eind september de kans gekregen hebben om zich te vaccineren. De anderen moeten tegen eind oktober hun kans gekregen hebben. Tijdigheid speelt een belangrijke rol: het doel van de herfstvaccinatie is de bescherming tegen ernstige ziekte door covid-19 te versterken voor er zich een volgende opstoot aan besmettingen voordoet.

Leveringen

Zowel Pfizer als Moderna bevestigden intussen de leveringen van de aangepaste vaccins. Op 7 september worden ruim 1 miljoen aangepaste vaccins van Pfizer geleverd, in dezelfde week ook nog eens bijna 300.000 aangepaste vaccins van Moderna. Dat betekent dat er bij de start van de vaccinatiecampagne 1,3 miljoen aangepaste vaccins zullen zijn. In de week van 12 september worden nog eens 1,4 miljoen aangepaste vaccins verwacht en ook de weken nadien volgen nog leveringen.

