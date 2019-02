Helft huisartsen stuurt getuigschrift digitaal naar ziekenfonds

Ruim de helft van het aantal actieve huisartsen in België maakte in januari 2019 gebruik van eAttest, een toepassing om getuigschriften digitaal naar het ziekenfonds van hun patiënten te versturen. De toepassing wordt nu stelselmatig uitgerold naar andere zorgverleners, te beginnen met de tandartsen in 2019.