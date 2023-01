Keelpijn, een verkoudheid, ontsteking of stress. Om deze en andere aandoeningen te behandelen grijpen we meestal naar klassieke medicatie. Kan homeopathie een interessant alternatief bieden? Wat is het helende potentieel en welke klachten kan je ermee verlichten?

"Voor heel wat aandoeningen kan je homeopathie inschakelen als aanvangsbehandeling, voor je eventueel klassieke geneesmiddelen inzet of gewoon als enige behandeling", weet holistisch arts Jutta Borms. Als klassiek opgeleid huisarts ontdekte ze in haar praktijk al snel dat de traditionele aanpak lang niet alle gezondheidsproblemen kan oplossen en verdiepte ze zich in de holistische aanpak, waarbij zowel naar het mentale als het fysieke welzijn wordt gekeken. "Homeopathische en klassieke medicatie kunnen ook gelijktijdig worden genomen. Dat zorgt meestal niet voor negatieve interacties. Terwijl klassieke geneesmiddelen vooral aan symptoomonderdrukking doen, werkt homeopathie volgens het principe dat het gelijke het gelijke heelt. Een stof die bepaalde symptomen kan triggeren bij gezonde mensen, kan bij zieke mensen deze klachten bestrijden. Een bekend voorbeeld is pijn na een wespensteek, waartegen een homeopathisch middel bestaat op basis van wespengif. Homeopathie werkt niet altijd snel. Om te genezen moet je soms even de tijd nemen en door de pijn gaan. Mensen zijn daar vaak bang voor, terwijl zo'n kortdurende pijn net nuttig is. Want dat zorgt voor een lichamelijke en emotionele detox, waardoor je duurzaam resultaat boekt. Deze veel natuurlijkere manier van genezen leent zich voor tal van klachten." Volgens de holistische filosofie hebben ziekten ook een betekenis en wil het lichaam op die manier iets duidelijk maken. "Quasi altijd is er een link met ons mentaal welzijn. Als je bijvoorbeeld vaak verkouden wordt, is dat meestal omdat iets je dwarszit, dat je onvoldoende je grenzen bewaakt en nood hebt aan rust." Homeopathie wordt door de reguliere geneeskunde wel nog steeds beschouwd als niet wetenschappelijk onderbouwd. Verkoudheid"Over verkoudheden circuleert de bekende boutade dat ze zeven dagen duren zonder medicatie en een week als je wel geneesmiddelen slikt. Dat klopt helemaal. Maar om de klachten te milderen of wanneer je de ene verkoudheid aan de andere rijgt, kan homeopathie uitstekend helpen." Zo pak je het aan.Laat 1 tablet Coryzalia smelten onder de tong. Je kan eventueel meer nemen, naargelang de klachten. Voor een verstopte neus helpen Nux Vomica 9CH, Sticta Pulmonaria 9CH, Sambucus Nigra 9CH. Bij heldere afscheiding neem je Allium Cepa (ui) 9CH, Kalium Iodatum 9CH, Arsenicum Album 9CH. Neem telkens vijf granulen om het uur tot de klachten verbeteren. Is er sprake van een bacteriële bijbesmetting met ernstiger klachten, dan kan een homeopathisch antibio- ticum worden genomen: Pyrogenium 9CH én Hepar sulfur 15CH. Of een fytotherapeutisch antibioticum zoals Tropo-cat ampullen. Engystol is dan weer een complex homeopathisch middel dat het immuunsysteem verbetert ter preventie van virale infecties. Dat kan je nemen onder de vorm van tabletjes of druppels. Een extra tip: doe aan alternerende neusademhaling om je verstopte neus weer open te maken en je longen te zuiveren. Sluit je rechterneusgat door je neusvleugel dicht te duwen met je wijsvinger en adem in via het linker. Hou vier tellen je adem in, sluit dan je linkerneusgat en adem weer uit via het rechterneusgat. Wissel voortdurend af gedurende drie tot vijf minuten. Goed om te weten. "Een klassieke antibioticakuur dien je zoveel mogelijk te beperken. Ze betekent een enorme aanslag op je lichaam en vooral op je darmmicrobioom, waar tegelijk heel wat gunstige bacteriën gedood worden. Dat is niet het geval bij natuurlijke alternatieven zoals een homeopathisch antibioticum." Zo pak je het aan.Met een trio van Belladonna 9CH, Phytolacca 9CH en Mercurius Solubilis 9CH. Neem van elk buisje vijf granulen om het uur bij acute keelpijn. "Dit geeft heel snel verlichting. Wie geregeld keelpijn heeft, haalt best een voorraad in huis. Het homeopathische middel Anti-Angine bevat dit trio ook al. Neem een tabletje om de twee uur bij beginnende keelpijnklachten." Traumeel-tabletjes kan je opzuigen onder de tong. En bij ernstige keelontsteking is er het natuurlijke antibioticum Tropo-cat. Goed om te weten. "Bij steeds weerkerende keelontstekingen kan het helpen om de amandelen te ontgiften. Dat kan met algemeen detoxificatiemiddel Trias C, dat bestaat uit drie flesjes. Start met drie keer tien druppels van elk flesje in 1,5 liter water per dag. Nadien mag dat wekelijks met tien druppels worden opgedreven." Zo pak je het aan."Preventief kan je een homeopathisch middel nemen dat bestaat uit een mix van de in dat jaar actieve influenzavirussen. Van dit polyinfluenzum neem je één dosis per week gedurende vier weken en daarna één dosis per maand, tot de actieve griepperiode voorbij is." Dat kan je combineren met Thymuline 9CH, dat de weerstand verhoogt en met oscillococcinum, waarvan je één dosis per week neemt tijdens de griepperiode. Echinacea versterkt de weerstand eveneens, maar dit mag je niet ononderbroken nemen. In dat geval gaat je immuniteit er zelfs op achteruit. Neem het drie weken en stop dan een week. Bij ernstige griepklachten kan je homeopathische middelen gebruiken zoals Belladonna, Arsenicum Album, Gelsemium, Bryonia en Aconitum. Goed om te weten. Als nazorg na de acute fase, om vermoeidheid na griep aan te pakken, is er China 15CH, samen met Kalium Phosphoricum 15CH. Hiervan neem je vijf granulen van elk 's ochtends en 's avonds gedurende twee weken. "Er is een verschil tussen ontstekingen en infecties. Bij een infectie reageert je lichaam met een ontsteking op een vreemd organisme, zoals een virus of bacterie. Een acute ontsteking is een reactie van je lichaam op een ziektetoestand. Je lichaam tracht zichzelf te genezen via lokale symptomen zoals roodheid of zwelling. In plaats van dat te onderdrukken via klassieke ontstekingsremmers, kan je die reactie ook op een natuurlijke manier reguleren via homeopathie. Dat werkt genezend in plaats van de ontsteking gewoon weg te duwen, waarna ze herbegint." Zo pak je het aan.Met homeopathische ontstekingsremmers. Traumeel: neem bij acute ontstekingen drie tot acht maal per dag een tabletje, dat je onder de tong laat smelten. Zeel: bij chronische ontstekingen kan je drie maal per dag één tablet nemen. "Uit een studie waarbij Zeel werd vergeleken met diclofenac, bleek dat dit laatste veel sneller werkte maar met de nodige bijwerkingen, terwijl Zeel pas na zes weken hetzelfde resultaat bereikte, maar zonder nevenklachten." Natuurlijke antibioticumkuur: Tropo-cat, twee ampullen per dag gedurende vijf tot tien dagen. "Een klacht die je in deze snelle maatschappij moeilijk kan uitschakelen. Soms doen we het onszelf aan door steeds meer te willen en nooit tevreden te zijn. Homeopathie kan helpen om stress te reguleren." Zo pak je het aan.Bij grote nervositeit: een combinatie van Kalium Phosphoricum 15CH, Gelsemium 9CH en Ignatia 9CH, telkens vijf granulen van elk 's morgens en 's avonds. Stress en angst: Sedatif PC, twee tabletjes drie maal per dag. Bij een paniekaanval neem je Aconitum 30CH, één dosis, om het half uur herhalen indien nodig. Goed om te weten.Eet zoveel mogelijk voeding rijk aan magnesium (granen, eieren, gedroogd fruit...) en vitamine B (peulvruchten, gevogelte...). Leer mediteren. Doe aan yoga om te ontstressen. Die focust op de ademhaling en helpt zo om onder meer je bloeddruk en hartritmevariabiliteit te verbeteren, terwijl spanningen je lichaam verlaten.