Onverzadigde vetzuren zoals omega-3 en 6 zijn belangrijk voor de gezondheid, want ze dragen onder meer bij tot de gezondheid van hart en bloedvaten en van de hersenen en spelen een rol bij onze natuurlijke afweermechanismen. Hoe zorg je dat je er voldoende van binnenkrijgt?

Onverzadigde vetzuren zoals omega 3 en omega 6 zijn essentiële vetzuren, wat betekent dat het lichaam deze zelf niet kan aanmaken en we ze dus uit onze voeding moeten halen. Omega 9 is in tegenstelling tot omega 3 en omega 6 geen essentieel vetzuur. Dit betekent dat het lichaam deze vetzuren, waaronder oliezuur, zelf kan aanmaken, maar het zit ook in olijfolie, koolzaadolie, noten en avocado's.

De bekendste omega 3 vetzuren zijn alfa-linoleenzuur (ALA) en de visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Omega 3 is nodig voor hart- en bloedvaten, helpt bij behoud van een gezonde bloeddruk en verbetert het concentratie- en gezichtsvermogen. Het zou ook een positieve invloed hebben op dementie en depressiviteit

Bronnen van omega-3 vetzuren

Lijnzaadolie bevat veel ALA. Het komt ook voor in raapzaadolie, sojaolie en walnoten.

ALA komt verder voor plantaardige margarines.

Er zitten kleine hoeveelheden ALA in vlees en groene bladgroenten.

EPA en DHA zitten vooral in vis en in schaal- en schelpdieren. De vette vissoorten zoals makreel, zalm, haring, sardines en forel zijn belangrijke bronnen. Witte (magere) vis bevat ook visvetzuren, maar minder dan de vette vissoorten.

Aan sommige voedingsmiddelen wordt EPA of DHA toegevoegd, zoals aan bepaalde soorten margarines.

Eieren en sommige vleessoorten leveren EPA en DHA. De gehaltes kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van het soort voer dat de dieren krijgen.

Het lichaam maakt zelf EPA en DHA aan uit ALA. Omdat deze omzetting niet zo vlot verloopt, levert dit slechts een kleine hoeveelheid EPA en DHA op.

Wie loopt risico op een omega 3 tekort?

Wanneer je gezond en gevarieerd eet en regelmatig vis eet, krijg je voldoende omega-3 binnen. Er zijn wel mensen die er een beetje extra van kunnen gebruiken. Wie zijn dat?

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, omdat het goed is voor de ontwikkeling van de hersenen en het netvlies van het ongeboren kind.

Ouderen

Mensen die zelden vis eten.

Vegetariërs en veganisten

Deze mensen doen er goed aan met hun arts te overleggen of een supplement wenselijk is.

Onverzadigde vetzuren zoals omega 3 en omega 6 zijn essentiële vetzuren, wat betekent dat het lichaam deze zelf niet kan aanmaken en we ze dus uit onze voeding moeten halen. Omega 9 is in tegenstelling tot omega 3 en omega 6 geen essentieel vetzuur. Dit betekent dat het lichaam deze vetzuren, waaronder oliezuur, zelf kan aanmaken, maar het zit ook in olijfolie, koolzaadolie, noten en avocado's.De bekendste omega 3 vetzuren zijn alfa-linoleenzuur (ALA) en de visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Omega 3 is nodig voor hart- en bloedvaten, helpt bij behoud van een gezonde bloeddruk en verbetert het concentratie- en gezichtsvermogen. Het zou ook een positieve invloed hebben op dementie en depressiviteitBronnen van omega-3 vetzurenWie loopt risico op een omega 3 tekort?Wanneer je gezond en gevarieerd eet en regelmatig vis eet, krijg je voldoende omega-3 binnen. Er zijn wel mensen die er een beetje extra van kunnen gebruiken. Wie zijn dat?Deze mensen doen er goed aan met hun arts te overleggen of een supplement wenselijk is.