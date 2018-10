Hartstilstand: meteen ingrijpen kan levens redden

Hartstilstand, ook plotse dood genoemd, is vaak te wijten aan een hartritmestoornis. Indien niet meteen wordt ingegrepen is de afloop fataal. Door de ritmestoornis gaat het hart fibrilleren (ook fladderen genoemd). Het hart is niet langer in staat haar pompfunctie naar behoren te doen en dus valt ook de bloedcirculatie stil. Vitale organen, en in het bijzonder de hersenen, krijgen dan geen zuurstof meer. Als er niet meteen ingegrepen wordt, volgt snel de dood.

Hartstilstand is de grootste doodsoorzaak in België. Plotse hartdood treft tussen de 10.000 en de 15.000 mensen per jaar, ziekenhuispatiënten niet meegerekend. Wat nog zorgwekkender is: slechts 10 % van de slachtoffers overleeft dit als er geen externe tussenkomst is. De kansen op overleven zijn 2 tot 4 keer hoger bij onmiddellijke tussenkomst van een persoon die cardiopulmonaire reanimatie (CPR) toepast.

Bovendien bestaat bij het toedienen van een elektrische schok met een defibrillator in de eerste 3 minuten na een hartstilstand er tot 75 % kans dat het slachtoffer overleeft.

Te weinig kennis, te weinig toestellen

De twee zwakste punten in België zijn het tekort aan opleiding en het gebrek aan AED's (Automatische Externe Defibrillator). In Nederland, bijvoorbeeld, zijn er 80.000 tot 100.000 AED's, in België nauwelijks 10.000. Maar het meest zorgwekkende is het tekort aan opleiding en informatie dat in België heerst.

76% van de Belgen heeft nog nooit een reanimatie-opleiding gevolgd en liefst 47% voelt zich niet bekwaam om in te grijpen bij een hartstilstand.

Nochtans is het van levensbelang om te weten wat je te doen staat wanneer iemand in de je omgeving een hartstilstand doet. Alles wat je moet weten, zijn de volgende 5 eenvoudige stappen!

STAYING ALIVE: 5 stappen die een leven redden Leg het slachtoffer op een veilige plek, zowel voor het slachtoffer als voor jou.

Controleer of het slachtoffer geen hartslag heeft, bewusteloos is en niet meer ademt.

Bel onmiddellijk de hulpdiensten op het nummer 112.

Voer een hartmassage uit: duw 30 keer stevig op het midden van de borstkas, waarbij je het sternum 5 tot 6 cm indrukt, op een tempo van 100 tot 120 keer per minuut of ongeveer 2 per seconde. Een goeie tip: volg het ritme van Stayin' alive, de discohit van de Bee Gees!

Defibrilleer met de dichtstbijzijnde AED. De elektrische schok kan het hart opnieuw doen slaan.

Om meer mensen te overtuigen en op te leiden om levens te redden, start op 16 oktober, de Europese sensibiliseringsdag tegen hartstilstand, een nieuwe sensibiliseringscampagne. Volgens de Wereldgezondheidsrganisatie (WHO) kan een jaarlijkse opleiding van twee uur vanaf 12 jaar immers tot 3.000 levens per jaar redden, alleen al in België.

Ontdek deze week meer over levensreddende handelingen tijdens tal van animaties, verspreid over het hele land! Meer details vind je op de websites www.BRC.be en www.restartaheart.be .