Een half miljoen Belgen heeft op dit moment last van een of andere reumatische ziekte, zo meldt reumatoloog Jan Lenaerts (Reumainstituut Hasselt en UZ Leuven) op Wereld Reuma Dag (12/10/2022). De laatste jaren is er vooruitgang geboekt op vlak van behandelingen van reuma, maar het werk is zeker nog niet af, zegt de dokter.

"Een half miljoen Belgen is een heel grote groep", zegt Lenaerts. "Het is ook een van de belangrijke oorzaken voor werkongeschiktheid van mensen. Daarom is bewustwording over de ziekte erg van belang."

Geschat wordt dat een derde van alle reumapatiënten jonger is dan 50 jaar. Een op duizend kinderen krijgt kinderreuma. "Het is dus een misvatting dat reumaklachten enkel voorkomen bij oudere mensen", stelt de dokter.

Gemiddeld 7 jaar voor diagnose

Ongeveer 1 procent van de Belgische bevolking heeft reumatoïde artritis, beter bekend als gewrichtsreuma, de meest bekende vorm van reuma. Nog eens 1 procent kampt met zogenaamde "reuma van de rug" of spondylitis. Heel typisch is dat deze vorm start bij patiënten van 20 tot 40 jaar. Uit onderzoek weet men dat het gemiddeld 7 jaar duurt vooraleer deze patiënten de juiste diagnose krijgen. Daardoor komen behandelingen vaak pas laat op gang.

Een eenduidige oorzaak voor reumatoïde artritis is nog niet gevonden. Er is geweten dat het een auto-immuunziekte is: het eigen immuunsysteem tast het lichaam aan. Genetische en omgevingsfactoren spelen ook een rol. De laatste jaren komt de negatieve impact van roken daarbij meer onder de aandacht. "Als mensen niet zouden roken, zouden er slechts 60.000 patiënten in België zijn met reumatoïde artritis, tegenover 100.000 nu", zegt Lenaerts.

JAK-remmers

Op vlak van medicatie voor reumatoïde artritis-patiënten zijn er de laatste jaren een aantal doorbraken geweest. Nieuwe medicijnen, die JAK-remmers worden genoemd en dagelijks via een pil moeten worden ingenomen, minderen de symptomen van reumatoïde artritis al na gemiddeld twee weken. Bij andere medicijnen was die termijn langer. Op dit moment zijn er twee beschikbare JAK-remmers voor reumatoïde artritis op de Belgische markt: Baricitinib (Olumiant®) en Tofacitinib (Xeljanz®). JAK-remmers vormen een nieuwe klasse van geneesmiddelen met een

ander werkingsmechanisme dan de eerder bestaande medicatie.

Daardoor vormen zij een nieuwe mogelijkheid voor mensen bij wie de eerder beschikbare mogelijkheden niet voldeden.Tegenwoordig gebruikt men de JAK-remmers ook voor andere vormen van reuma.

De komende twee jaar wil dokter Lenaerts, die sinds september voorzitter is van de Belgische vereniging van reumatologie, het bestaande Reumahuis in Zaventem verder uitbouwen. In het Reumahuis werken behalve reumatologen ook andere zorgverleners, zoals reumaverpleegkundigen, ergotherapeuten en kinesisten, aan een betere zorg en omkadering voor patiënten.

Meer informatie via www.reumanet.be en www.r-euma.be.

