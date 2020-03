Weerelementen als koude, wind, zonlicht en luchtvochtigheid hebben een grote impact op je huid. Ook stress drukt in deze periode extra zijn stempel op je grootste orgaan. Hoe ga je hier best mee om?

Tijdens de winter spelen de koudere temperaturen je huid parten, waardoor je huidbarrière onder druk komt te staan. De vetten van je opperhuid (epidermis) verliezen hun soepelheid en je vel voelt stugger en droger aan. Door de koude scheiden je talgklieren minder talg af en ook je lippen, die van nature dunner zijn, drogen vlugger uit en vertonen gemakkelijker kloofjes. In combinatie met een dalende luchtvochtigheid en koude wind, kan je huid behoorlijk geïrriteerd raken.

Daarnaast krijgt je huid ook een pak temperatuurschommelingen te verwerken, door het vele switchen tussen de gure buitenlucht en de warmte binnen. Dat doet de bloedvaten in je huid afwisselend samentrekken en uitzetten. Als dat permanent gebeurt, kan dat bij gevoelige huidtypes onder meer couperose in de hand werken, waarbij rode draadjes op je wangen en je gelaat ontstaan. Doorgaans zijn wat vettere huidtypes beter bestand tegen de gevolgen van de winter dan gevoelige types.Dat wisselen tussen koude en warmte maakt je huid van binnenuit ook droger. Het normale proces, waarbij vocht verdampt vanuit de onderliggende huidlagen, schakelt immers een versnelling hoger. "Je huid bereikt zijn droogste peil in de winter", stipt dermatoloog dr. Sandra Swimberghe aan. "Dat is de reden waarom mensen met eczeem het dan extra lastig krijgen, maar ook een oudere en dunnere huid krijgt meer af te rekenen met jeuk, een trekkerig gevoel, schilfers en kloven. Vandaar dat het zo belangrijk is om de lipiden- of vetlaag van je huid intact te houden. Die gaat een overmatige verdamping van vocht tegen en vormt zo een goede barrière tegen invloeden van buitenaf."Daarnaast steekt ook stress in deze periode extra de kop op. "Mentaal en professioneel neemt de druk bij veel mensen in de donkere maanden toe. Als je lichaam stress ervaart, ontsnapt je huid daar niet aan." Het stresshormoon cortisol dat je huid aanvalt, kan onder meer leiden tot ontstekingsreacties, rode vlekken, een doffere teint of een huid die droger of net vetter wordt. Bestaande huidaandoeningen, zoals psoriasis of acné, kunnen door stress opstoten vertonen.Een goed functionerende opperhuid zorgt ervoor dat je huid soepel blijft. In de diepere huidlagen eronder vindt een geleidelijke overgang plaats van de vochtige dermis (lederhuid) over de drogere stratum-corneumlaag naar de buitenlucht. Het is die bovenste laag van je epidermis die je huid beschermt tegen uitdroging door een te snelle verdamping. "Je kan je huid helpen om dat ongemerkte transdermale waterverlies te beperken, door haar zowel vanbuiten als vanbinnen voldoende te hydrateren.""Voor je dagelijkse douche ruil je sterk schuimende wasproducten beter in voor een douchegel op oliebasis. Je huid is eigenlijk niet geschikt om elke dag met water en zeep in contact te komen. Die tasten de vetlaag aan. Vandaar dat een korte douche beter is dan een lang heet bad. Daarnaast blijft voldoende en geregeld smeren de klassieke, maar niet zo populaire boodschap. En niet enkel na het douchen. Probeer van dat smeren enkele keren per week, bijvoorbeeld voor het slapen gaan, een routine te maken om je huid te voeden. In de zomer doe je dat vanzelf vaker, als zonnebescherming, maar tegen de koude is dat net zo goed een must. Er zijn vandaag heel wat crèmes met aangename texturen die vlot worden opgenomen. Voor mannen zijn er meer melkachtige lotions die makkelijker doorheen de beharing dringen. De normale gezonde huid verdraagt deze maanden ook een wat rijkere, vettere dagcrème, die meer dekt dan in de zomermaanden."Ook voedingssupplementen kunnen worden ingeschakeld om je huidconditie te verbeteren. "Het gaat dan om supplementen zoals omega 6-capsules of teunisbloemolie. Het is bewezen dat een droge of eczeemachtige huid een tekort heeft aan die stoffen. Via je voeding zelf kan je dat onvoldoende compenseren", verduidelijkt dr. Swimberghe.Bij kloven zonder een onderliggende aandoening zoals psoriasis, volstaat een gewone hydraterende crème niet. "Dan is een aangepaste behandeling nodig, die vettiger is en ureum bevat. Die stof maakt de hoornlaag van je huid weker en dunner. Kloven ontstaan door een ophoping van de hoornlaag, die vervolgens begint te kraken en open te barsten. Deze crèmes gaan dat proces van ophoping tegen."Daarnaast blijft het belangrijk om ook je huid van binnenuit te voeden, door voldoende water te drinken, zelfs al ervaar je geen dorst. Je verliest sowieso elke dag ongeveer 1,5 liter vocht. "Verder volstaat een normale, gevarieerde voeding. Superfood levert geen meerwaarde op."Voor een laserbehandeling of een medische peeling, waarmee je nadien enkele weken uit de zon moet blijven, is de winter de uitgelezen periode. "Thuispeelings, zoals exfoliants en scrubs, die wat zachter zijn en minder diep gaan, mag je ook blijven toepassen, maar met mate. Je opperhuid is tijdens en net na de winter flinterdun en gevoeliger en kan dus makkelijker reageren op die behandeling. Tijdens de zomer wordt je huid dikker. Die reactie is een verdedigingsmechanisme tegen de schadelijke straling van de zon. Daarnaast is er ook een hogere talgproductie en worden scrubs en peelings dan veel beter verdragen."