6Wolves, een Belgische start-up die ondersteund wordt door Start it @KBC, verlegde enkele dagen terug haar focus volledig naar een "pro bono" project om mensen aan het bewegen te houden tijdens de huidige COVID-19 crisis.

Gedreven door hun missie om 'mensen te inspireren een gezonder leven te leiden', ontwikkelen zij een wearable (draagbare technologie) om de kwaliteit van uitvoering van lichaamsoefeningen te beoordelen. Toch besliste 6Wolves om de komende weken even alle "business as usual" op pauze te zetten en vol in te zetten op een brandend actueel probleem. Met hun "MoveOut" projectbieden de drie oprichters, Willem Romanus, Fabrice Verhaert en Sibren De Preter, mensen een hulpmiddel aan dat hen ondersteunt om te blijven bewegen in deze periode van "lock-down".

"Wij geloven er rotsvast in dat sport en beweging net in deze periode cruciaal zijn. Een actieve levensstijl is gelinkt aan een sterke immuunrespons. Daarnaast kan sport helpen om de mentale druk die deze periode met zich meebrengt wat te verlichten.", vertelt Sibren De Preter. "Wij beseffen ook dat net sporten iets is dat nu héél wat moeilijker wordt voor de meeste mensen. Zonder fitnesszaal, voetbalveld, zwembad of yogastudio om de hoek is de stap om een home-workout op te zoeken en gedisciplineerd af te werken allesbehalve evident. En net daar willen wij een helpende hand bieden!"

6wolves ontwikkelde een handig platform om sporters een duidelijk en uitgebreid aanbod te geven aan live workouts, door coaches die livestreamen en sporters samen te brengen. Met één klik op de knop staat de workout gepland in de agenda van de sporter, met een link naar de livestream op het voorziene tijdstip.

