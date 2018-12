'Grounded running' minder belastend dan klassiek lopen

Bij grounded running houdt de loper op elk moment contact met de grond en is er dus geen zogenaamde vluchtfase, waarbij beide voeten van de grond zijn. Het is een vlakkere vorm van lopen waarbij je minder hoog afstoot. Toch wordt grounded running niet gecategoriseerd als wandelen, omdat de knie doorbuigt op het moment dat de voet contact maakt met de grond, wat een typisch kenmerk is van een looppatroon.

Om het effect van grounded running op het bewegingsstelsel te onderzoeken, lieten wetenschappers van de Universiteit Gent 30 jongvolwassenen lopen aan een relatief lage loopsnelheid (7,5 km/u) terwijl de belasting van hun bewegingsstelsel werd gemeten. Aan de lopers werd gevraagd om naast hun natuurlijk looppatroon (met een vluchtfase) ook grounded te lopen, en dit aan eenzelfde snelheid.

Lagere belasting van het bewegingsstelsel

De grounded loopstijl verminderde de belasting op het bewegingsstelsel met 20 tot 35% in vergelijking met het natuurlijke looppatroon. Zo daalde de impactbelasting met 35% en de belasting op de spier-pees-gewrichtsstructuren van de benen met 20%. Een simpele aanpassing van het looppatroon zorgt dus voor enorme dalingen van de belasting. Er werd wel enkel onderzoek gedaan naar de belasting van de benen, belasting van de onderrug bijvoorbeeld werd niet onderzocht.

Het energieverbruik van de loper steeg met 5% in vergelijking met natuurlijke looppatroon. Dat is vermoedelijk te wijten aan het feit dat de testpersonen het niet gewoon waren om grounded te lopen.

Zelfde gezondheidsvoordelen

Afstandslopen is een van de meest populaire vormen van lichaamsbeweging. Het werkt preventief tegen chronische ziekten en doet het de levensverwachting stijgen.

Aangezien een groot deel van de lopers ooit te maken krijgt met overbelastingsblessures is het beperken van de belasting voor vele lopers een prioriteit. Dit kan men doen door trager te lopen en ook door grounded te lopen.

In het bijzonder lopers met een verhoogd risico op dergelijke blessures, zoals mensen met overgewicht en ouderen, zouden baat kunnen hebben bij de grounded loopstijl. Daarmee daalt de belasting immers aanzienlijk, maar de andere voordelen van lopen blijven behouden.