De grootschalige bevraging van de UAntwerpen over de beleving van de coronacrisis zal vanaf juni tweewekelijks in plaats van wekelijks plaatsvinden. Dinsdag focust de enquête op vakantieplannen en de heropening van de horeca.

De Grote Coronastudie van de UAntwerpen in samenwerking met UHasselt, KU Leuven en de ULB gaat dinsdag voor de twaalfde keer door. Vorige weken namen net geen 50.000 mensen deel. Tot nu organiseerden we de bevraging wekelijks, zeggen professoren Philippe Beutels en Pierre Van Damme (UAntwerpen), initiatiefnemers van de Grote Coronastudie. "De massale deelname van de Belgen heeft ontzettend veel relevante data opgeleverd de voorbije maanden. Zo kwamen wij wetenschappers te weten hoe de bevolking omging met de crisis en het hielp ons om de verdere evolutie van de epidemie te kunnen voorspellen."

Omdat de grote piek van de epidemie achter ons ligt, organiseren de onderzoekers de bevraging vanaf nu tweewekelijks. De twaalfde bevraging op dinsdag peilt onder meer naar de vakantieplannen van de respondenten. "Ook het heropenen van de horeca komt aan bod: gaan we meteen op café of restaurant? Of kijken we even de kat uit de boom?", zegt sociaal wetenschapper Koen Pepermans (UAntwerpen). "Voor de derde week op rij is er ook een aparte bevraging die zich specifiek richt op kinderen tussen 6 en 12 jaar."

