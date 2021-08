In hoeverre hebben kleinkinderen invloed op de levenskwaliteit en het beweeggedrag van oma of opa? Doe mee aan het onderzoek.

Dat kleinkinderen meestal een grote rol spelen in het leven van hun grootouders ie bekend. Maar in hoeverre hebben ze ook invloed op de levenskwaliteit en het beweeggedrag van oma of opa? Om dat wetenschappelijk in kaart te brengen voeren de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hierover een uitgebreid onderzoek. Ze zijn hiervoor nog hard op zoek naar grootouders die niet of erg onregelmatig ( minder dan 1 X per maand) zorgen voor hun (plus) kleinkinderen tussen 0 en 4 jaar.

Het onderzoek loopt over een periode van 12 maanden waarbij u deelneemt aan drie meetmomenten, verspreid over het jaar. Meer info op www.gezond50plus.be

Interesse ? Registreer je dan via volgende link https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bKlKYqVjIETnNg9.

Dat kleinkinderen meestal een grote rol spelen in het leven van hun grootouders ie bekend. Maar in hoeverre hebben ze ook invloed op de levenskwaliteit en het beweeggedrag van oma of opa? Om dat wetenschappelijk in kaart te brengen voeren de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hierover een uitgebreid onderzoek. Ze zijn hiervoor nog hard op zoek naar grootouders die niet of erg onregelmatig ( minder dan 1 X per maand) zorgen voor hun (plus) kleinkinderen tussen 0 en 4 jaar. Het onderzoek loopt over een periode van 12 maanden waarbij u deelneemt aan drie meetmomenten, verspreid over het jaar. Meer info op www.gezond50plus.beInteresse ? Registreer je dan via volgende link https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bKlKYqVjIETnNg9.