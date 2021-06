Vier academische ziekenhuizen in Nederland zullen onderzoeken of het nuttig is om mensen die zijn gevaccineerd met het coronavaccin van Johnson&Johnson toch een tweede prik te geven. In principe volstaat bij dit vaccin één spuit, zeker om ernstige ziekte door het virus te voorkomen.

"Door de toenemende circulatie van bepaalde varianten van het coronavirus is het mogelijk dat een aanvullende vaccinatie na één shot Johnson&Johnson noodzakelijk is", meldt het Erasmus MC in Rotterdam.

Het ziekenhuis in de havenstad zal de effecten van een tweede dosis onderzoeken, samen met Amsterdam UMC, het Leids UMC en UMC Groningen. De proefpersonen die een tweede prik krijgen zijn medewerkers van de vier centra. Een deel van hen krijgt als tweede inenting nogmaals het Johnson&Johnson-vaccin. Anderen krijgen een dosis van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Het mixen van vaccins kan een aantal mogelijke voordelen hebben. Voorop staat de werkzaamheid tegen het coronavirus, maar als iemand twee prikken van verschillende fabrikanten kan krijgen, worden vaccinatiecampagnes flexibeler, zegt Hugo van der Kuy, hoofd Apotheek van het Erasmus MC. Het vaccinatieproces kan dan sneller en de impact van leveringsproblemen wordt minder.

Ook in andere landen lopen onderzoeken naar het combineren van vaccins. De eerste buitenlandse studies naar het combineren van een AstraZeneca-vaccin met een ander vaccin duiden erop dat dit veilig kan en een goede afweerrespons oplevert.

De onderzoekers willen nagaan welk effect het combineren van vaccins heeft tegen de verschillende varianten van het coronavirus. Ze denken dat het combineren "tot een bredere afweerrespons zou kunnen leiden". De eerste resultaten worden eind oktober verwacht.

Ook de Nederlandse Gezondheidsraad werkt nog aan een advies over het combineren van coronavaccins. Wanneer dat verschijnt is nog niet bekend. De raad heeft er nog te weinig informatie over en wacht op onderzoeksresultaten, onder meer van een grote Britse studie hiernaar.

