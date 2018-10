Griepvaccinatiecampagne wil dit jaar vijfenzestigplussers overtuigen

De campagne wijst niet enkel op de gezondheidsrisico's die 65-plussers lopen. "Dankzij griepvaccinatie worden ze niet, of minder ernstig ziek.

Maar naast 65-plussers spitst de campagne zich ook toe op mensen met een chronische ziekte zoals diabetes of ernstige astma, en iedereen die in een woonzorgcentrum of een zorgvoorziening verblijft. Ook de gezinsleden van deze mensen laten zich volgens Zorg en Gezondheid best vaccineren.

Dit jaar wordt ook alle zwangere vrouwen aangeraden zich te laten vaccineren tijdens het griepseizoen, ongeacht hoe lang ze al zwanger zijn. Vroeger luidde het advies pas te vaccineren in het tweede of derde trimester van de zwangerschap.

De campagne zal al deze doelgroepen informeren en sensibiliseren met onder andere folders, affiches en online spots. Daarnaast loopt er ook, zoals de voorbije jaren, een campagne om de personeelsleden in ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorgorganisaties te motiveren om zich te laten vaccineren. Het gaat om een herhaling van de campagne van vorig jaar, "Bescherm Yvette". In 2017 bedroeg de vaccinatiegraad van de personeelsleden bij de woonzorgcentra 49 procent, een percentage dat volgens Zorg en Gezondheid nog naar omhoog kan.

Zorg en Gezondheid geeft nog mee dat de beste periode om je te laten vaccineren de periode van midden oktober tot midden november is. De vaccins dit jaar hebben componenten gericht tegen vier types griepvirus.