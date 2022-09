Griepvaccinatie 2022 - 2023

De quadrivalente vaccins dit jaar bevatten antigenen tegen de 2 meest voorkomende influenza A-stammen en tegen de twee circulerende B-stammen (Victoria en Yamagata). Alleen vaccins van dit type zullen in België beschikbaar zijn voor het seizoen 2022 - 2023.

Er zal dit jaar voor het eerst ook een "hooggedooseerd" quadrivalent vaccin beschikbaar zijn. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voorziet enkel terugbetaling van dit hooggedoseerde vaccin wanneer het wordt gebruikt bij personen ? 65 jaar die verblijven in de residentiële zorg (bv. woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf) of in een andere vorm van instelling.