Op 6 december waren er al 2.056.861 griepvaccins afgeleverd in de Belgische apotheken, ofwel 5% meer dan vorig jaar. Toch zitten we nog niet aan de 75% vaccinatiegraad die de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt bij risicogroepen. Maar... is het nog niet te laat om je te laten vaccineren.

Het merendeel van de griepvaccins werd afgeleverd aan personen ouder dan 65 jaar (1.336.928, of 2% meer dan vorig jaar). De overige vaccins werden afgeleverd aan personen tussen 50 en 65 jaar (472.553, of 15% meer dan vorig jaar) en personen jonger dan 50 jaar (218.411, of 13% meer).

Een stijging, maar...

"De ongerustheid van de bevolking als gevolg van de coronagolf speelt zeker een rol in die stijging. Ook de oproep van virologen om je als risicopersoon tegen de griep te laten vaccineren, kende bijval. En het helpt dat apothekers dit jaar aan iedereen meteen het griepvaccin kunnen afleveren, wat de drempel voor vaccinatie aanzienlijk verlaagt", aldus APB-voorzitter Koen Straetmans.

Maar ondanks die stijging is er nog werk aan de winkel. Vooral bij zwangere vrouwen, mensen met chronische aandoeningen, ouders van kinderen onder de 6 maand, en personen die onder één dak wonen met een risicopersoon is er ruimte voor verbetering. Na de griepprik duurt het twee weken vooraleer je optimaal beschermd bent. Januari, februari en maart zijn de griepmaanden bij uitstek. Het is dus nog niet te laat om je te laten vaccineren bij je huisarts of op het werk.

Griep tijdens de covid-pandemie

Door de lockdown en de coronamaatregelen hebben we vorig jaar geen griepseizoen gehad. Daardoor hebben we minder antistoffen aangemaakt en zouden er deze winter meer mensen vatbaar kunnen zijn voor de griep. Experts vrezen voor de eindejaars-periode, want dat is een katalysator voor de griep. Vorig jaar konden we niet samenzijn, dit jaar wel.

Nu ons land een moeilijke vierde coronagolf beleeft, kan een griepgolf zware gevolgen hebben. "Vooral wie al verzwakt is, loopt een hoger risico. Daarom adviseren we kwetsbare groepen, die overigens in aanmerking komen voor terugbetaling door het RIZIV, om zich te laten inenten tegen de griep. Dat verkleint de kans om ziek te worden en het risico op complicaties", aldus Koen Straetmans.

Een sterke toename van het aantal griepinfecties tijdens de covid-pandemie betekent ook een extra belasting voor onze gezondheidszorg die al sterk onder druk staat. Volgens het gezondheidsinstituut Sciensano worden in normale jaren telkens een half miljoen Belgen getroffen door griep. Daarvan belanden er - afhankelijk van hoe zwaar de epidemie is - 5.000 tot 15.000 in het ziekenhuis. 6% van hen overlijdt aan de gevolgen van de griep.

