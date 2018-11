Gokverslaving: 'Rien ne va plus!'

Anne-Marie wordt binnenkort 70. Haar kinderen wonen ver weg, haar partner is overleden. Soms voelt het grote huis waarin ze nog altijd woont, erg leeg aan. Af en toe wil ze eruit. Dan trekt ze een feestelijke jurk aan, maakt ze zich op en rijdt ze naar het casino. Ze drinkt eerst een glas en gaat vervolgens aan een gokautomaat zitten. Om lang te kunnen spelen, zet ze slechts kleine bedragen in. Nadien trakteert ze zichzelf op een lekker etentje, opgediend door hoffelijk personeel. Luxe, rust, verwennerij: wat wil je nog meer? Om zichzelf dat pleziertje te gunnen is Anne-Marie wel de grens overgestoken. Naar een casino in Nederland. In eigen land heeft Anne-Marie een hele tijd geleden al gevraagd om haar de toegang tot casino's te weigeren. Ze verspeelde er veel te veel geld.

