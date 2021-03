Sinds de invoering van immuuntherapie, waarbij het immuunsysteem wordt gereactiveerd om kankercellen te vernietigen, spitst het medisch onderzoek zich toe op het vinden van markers die de effectiviteit van een immuuntherapie kunnen voorspellen. Zo'n marker werd gevonden voor uitgezaaide darmkanker, waardoor immuuntherapie nu goedgekeurd als eerste behandeling voor patiënten met deze kanker.

Als de immuuntherapie aanslaat, kan ze opmerkelijke resultaten opleveren en zelfs uitgezaaide kankers in een laat stadium doen verdwijnen. Bij darmkanker bijvoorbeeld, de 4de meest voorkomende kanker in België met meer dan 7.800 gevallen per jaar, hebben studies aangetoond dat de doeltreffendheid van immuuntherapie bij bepaalde patiënten voorspeld kan worden met een marker die MSI (Microsatellietinstabiliteit) wordt genoemd. Het DNA van de tumor wordt geanalyseerd. Als de MSI-marker hoog is, zal de tumor gevoeliger zijn voor immuuntherapie.

Dankzij deze ontdekking is immuuntherapie nu goedgekeurd als eerste behandeling voor Belgische patiënten met uitgezaaide darmkanker die deze voorspellende werkzaamheidsmarker vertonen. Professor Eric Van Cutsem, digestief oncoloog aan UZ Leuven is blij: "Als uit de analyse blijkt dat deze marker in de tumor aanwezig is, weet ik op voorhand dat ik mijn patiënten met dit soort kanker een reële kans kan bieden. Dankzij de markttoelating voor immuuntherapie bij 'MSI-hoog' uitgezaaide darmkanker hebben deze patiënten een grotere kans om langdurig goed te blijven omdat ze meer kans hebben op immuuntherapie te reageren dan op een klassieke chemotherapie. Uit een fase 3-studie is immers gebleken dat immuuntherapie de kans op verdere evolutie van de ziekte met 40% vermindert in vergelijking met chemotherapie. Bij patiënten die beantwoorden aan de immuuntherapie, bleef dit antwoord veel langer duren in vergelijking met chemotherapie. Een van mijn darmkankerpatiënten met uitzaaiingen in de hals, bijnieren en de longen had het geluk om in 2015 deel te nemen aan de klinische test met deze immuuntherapie. Ze werd 2 jaar behandeld met immununherapie en ze vertoont nu geen tekenen meer van tumoractiviteit. Vroeger zouden we dit een klein mirakel noemen..."

Caroline vertoont nu geen tekenen van tumoren meer terwijl ze leed aan darmkanker met uitzaaiingen in de hals en de longen. Ze getuigt: "Met een zeer agressieve vorm van darmkanker en een lichaam dat geen chemotherapie verdroeg, leken de behandelingsopties voor mij uitgeput. Gelukkig heb ik in 2015 toegang gekregen tot immuuntherapie. Ik weet zeker dat het de behandeling van de laatste kans was. Bovendien heb ik de immuuntherapie heel goed verdragen. Ik heb mijn haar niet verloren, ik voelde me goed en ik kon nagenoeg normaal verder leven... Vandaag ben ik hier, ik ben zelfs terug aan het werk gegaan."

