De coronacrisis heeft impact op iedereen. We piekeren meer, maken ons zorgen en hebben stress door het thuiswerken... Dat zorgt er ook voor dat veel mensen hierdoor moeite hebben met slapen en intenser dromen. Drie tips van slaapexpert Floris Wouterson, auteur van het boek 'Superslapen'.

Eerst legt Wouterson uit hoe het komt dat we nu massaal meer slaapproblemen hebben. 'Stresshormonen zorgen ervoor dat je moeite hebt met slapen. Het belangrijkste stresshormoon dat hier invloed op heeft is cortisol. In stressvolle tijden maak je meer aan van dit 'vecht-of-vluchthormoon' dan je nodig hebt. Hierdoor kun je moeite hebben met in slaap vallen of juist met doorslapen. Wil je beter slapen, dan moet je dus die cortisolniveaus onder controle krijgen.

In een gezonde situatie horen je cortisolniveaus 's ochtends hoog te zijn en 's avonds laag. Als je je gedurende dag zorgen maakt, dan gaan die stresslevels omhoog: je hartslag stijgt, je bloeddruk stijgt en dus ook je cortisolniveaus stijgen.' Maar hoe krijg je die cortisolniveaus weer in balans? Wouterson geeft drie tips.

1. Ga 's ochtends buiten sporten

'De belangrijkste tip om je cortisolniveaus onder controle te krijgen is om al in de voormiddag te gaan sporten. Daarmee reguleer je al voor een deel die cortisolniveaus. Ga je buiten sporten, dan krijg je ook nog eens veel daglicht binnen. Daglicht is belangrijk voor de aanmaak van serotonine: een voorbereidend hormoon van melatonine, en van melatonine ga je lekker slapen. Als je dus lekker buiten sport, dan sla je twee vliegen in één klap. Je brengt je cortisolniveaus in balans en krijgt meteen daglicht.'

2. Vermijd suikers en snelle koolhydraten

'Omdat je minder goed slaapt, raken je andere hormonen in de war. En dat zijn je hongerhormonen, waardoor je trek krijgt in zoet eten. Daar kun je beter vanaf blijven, want dat verhoogt ook weer je cortisolniveau. Laat daarom suikers en snelle koolhydraten staan. Als je het over snelle koolhydraten hebt, zijn dat onder andere (witte) pasta, pizza en koekjes. Die zorgen voor een verhoogd cortisolniveau in je bloed en dat dit aan het einde van de dag te hoog is, waardoor je moeite hebt met in- en doorslapen.'

3. Kijk niet te veel nieuws

'Mensen kijken naar het nieuws alsof het water is dat uit de kraan komt. Stop daarmee, want je kunt toch niets veranderen aan de situatie. Negatief nieuws doet ook weer stressniveaus verhogen; je gaat je zorgen maken. Dat helpt niet, dus doe dat gewoon minder. Je gaat je dan veel beter voelen.'

Veel mensen dromen nu ook intenser. Waar komt dit door?

'Dit komt ook door cortisol en een klier in onze hersenen: de thalamus. Via deze 'prikkelpoort' komen allerlei prikkels binnen, via de huid, via de adem, via wat je ziet, hoort en ruikt. Het is het epicentrum dat al onze prikkelingen regelt en stuurt. In de nacht wordt dat stilgelegd, want anders zou je je dromen gaan uitvoeren en bijvoorbeeld uit je raam gaan klimmen. Als je te hoge cortisolniveaus hebt, dan sluit die prikkelpoort minder goed en ga je levendiger dromen. Als je dus hogere cortisolniveaus hebt, slaap je lichter, ga je meer dromen en ga je er ook meer van herinneren. Meer mensen hebben nu stress en dromen dus ook meer en intenser. En door die stress projecteren we allerlei angsten en zijn we die 's nachts aan het verwerken.'

Bron: Plusonline.nl

Superslapen. Praktische lifestyle-principes voor je beste nachtrust ooit, Floris Wouterson, uitg. AnderZ, 208 p.

