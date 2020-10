Kom op tegen Kanker trapt de eerste Lichtpuntjes tegen Kanker af. De organisatie roept heel Vlaanderen op om een lampion te kopen en zo een lichtpuntje te bieden aan een dierbare.

Elke dag krijgen 112 mensen in Vlaanderen te horen dat ze kanker hebben. Hoewel kanker steeds beter kan worden behandeld, overleeft meer dan een op de drie de ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, ondervindt vaak nog lang gevolgen. Vandaag leven zo 222.509 mensen in Vlaanderen met kanker of de gevolgen ervan.

Een verhaal achter elke lampion

Kanker is afzien, wenen, doorbijten ... Dat weten Goedele, Dorothy, Eric en Kristien, en Aline en haar mama als geen ander. Ze getuigen erover in de campagnevideo van Lichtpuntjes tegen Kanker. Nog tijdens je revalidatie met de fiets La Redoute beklimmen, een tattoo laten zetten als aandenken aan je zoon, met tranen in je ogen de verjaardag van buurjongen Seppe nog meemaken, je dochter al haar zorgen even zien vergeten wanneer ze haar balletschoenen aantrekt en weer danst. Lichtpuntjes geven hen kracht.?

Lichtpuntjes tegen Kanker: hoe werkt het?

Lichtpuntjes tegen Kanker is een actie naar het idee van de lampionnenactie van de Nederlandse KWF Kankerbestrijding. Sinds 2016 maakt de Nederlandse tegenhanger van Kom op tegen Kanker elk jaar een hart van duizenden lampionnen op een bijzondere plek in het land.

Lampion opdragen via lichtpuntjestegenkanker.be

Een lampion kopen en opdragen aan iemand die wordt gemist of steun kan gebruiken, doe je tot en met vrijdagmiddag 13 november via lichtpuntjestegenkanker.be. Je bepaalt zelf hoeveel je voor een lichtpuntje betaalt met een minimum van 25 euro. Je kunt ook samenleggen met vrienden, familie of collega's of meedoen als bedrijf.

Het Grootste Lichtpunt tegen Kanker op 14 november

Elke week (vanaf nu tot 13 november) besteedt het Eén-programma Iedereen beroemd in verschillende bestaande rubrieken aandacht aan de Lichtpuntjes-actie en de ziekte kanker. Daarnaast brengt het programma vanaf volgende week de nieuwe rubriek 'Lichtpuntjes', waarin enkele patiënten vertellen over wie hun eigen lichtpuntje is om hen door moeilijke tijden te trekken. Iedereen beroemd is elke weekavond om 19.40 uur te zien op Eén.

Midden november worden alle lampionnen samengebracht op één locatie in Vlaanderen. Ze zullen er het Grootste Lichtpunt tegen Kanker vormen, een krachtig teken van hoop, steun en troost voor iedereen die geraakt wordt door kanker. Het hartverwarmende spektakel wordt op zaterdag 14 november om 19.40 uur uitgezonden op Eén, gepresenteerd door Siska Schoeters. In de uitzending staan Eén en Kom op tegen Kanker stil bij de verhalen achter de lampionnen.

De lampionnen worden gemonteerd door de sociale onderneming Vlotter. Ook voor de Zusters van de Bermhertigheid Jesu uit Brugge is een rol weggelegd. Zij zullen samen met tal van andere vrijwilligers de namen van de personen aan wie de lichtpuntjes worden opgedragen, met de hand schrijven.

Met de netto-opbrengst van de Lichtpuntjes-actie?kan Kom op tegen Kanker kankerpatiënten en hun naasten ondersteuning bieden, activiteiten op maat organiseren, praktische hulp of financiële steun bieden.

Elke dag krijgen 112 mensen in Vlaanderen te horen dat ze kanker hebben. Hoewel kanker steeds beter kan worden behandeld, overleeft meer dan een op de drie de ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, ondervindt vaak nog lang gevolgen. Vandaag leven zo 222.509 mensen in Vlaanderen met kanker of de gevolgen ervan. Kanker is afzien, wenen, doorbijten ... Dat weten Goedele, Dorothy, Eric en Kristien, en Aline en haar mama als geen ander. Ze getuigen erover in de campagnevideo van Lichtpuntjes tegen Kanker. Nog tijdens je revalidatie met de fiets La Redoute beklimmen, een tattoo laten zetten als aandenken aan je zoon, met tranen in je ogen de verjaardag van buurjongen Seppe nog meemaken, je dochter al haar zorgen even zien vergeten wanneer ze haar balletschoenen aantrekt en weer danst. Lichtpuntjes geven hen kracht.? Lichtpuntjes tegen Kanker is een actie naar het idee van de lampionnenactie van de Nederlandse KWF Kankerbestrijding. Sinds 2016 maakt de Nederlandse tegenhanger van Kom op tegen Kanker elk jaar een hart van duizenden lampionnen op een bijzondere plek in het land. Lampion opdragen via lichtpuntjestegenkanker.beEen lampion kopen en opdragen aan iemand die wordt gemist of steun kan gebruiken, doe je tot en met vrijdagmiddag 13 november via lichtpuntjestegenkanker.be. Je bepaalt zelf hoeveel je voor een lichtpuntje betaalt met een minimum van 25 euro. Je kunt ook samenleggen met vrienden, familie of collega's of meedoen als bedrijf. Het Grootste Lichtpunt tegen Kanker op 14 november Elke week (vanaf nu tot 13 november) besteedt het Eén-programma Iedereen beroemd in verschillende bestaande rubrieken aandacht aan de Lichtpuntjes-actie en de ziekte kanker. Daarnaast brengt het programma vanaf volgende week de nieuwe rubriek 'Lichtpuntjes', waarin enkele patiënten vertellen over wie hun eigen lichtpuntje is om hen door moeilijke tijden te trekken. Iedereen beroemd is elke weekavond om 19.40 uur te zien op Eén.Midden november worden alle lampionnen samengebracht op één locatie in Vlaanderen. Ze zullen er het Grootste Lichtpunt tegen Kanker vormen, een krachtig teken van hoop, steun en troost voor iedereen die geraakt wordt door kanker. Het hartverwarmende spektakel wordt op zaterdag 14 november om 19.40 uur uitgezonden op Eén, gepresenteerd door Siska Schoeters. In de uitzending staan Eén en Kom op tegen Kanker stil bij de verhalen achter de lampionnen. De lampionnen worden gemonteerd door de sociale onderneming Vlotter. Ook voor de Zusters van de Bermhertigheid Jesu uit Brugge is een rol weggelegd. Zij zullen samen met tal van andere vrijwilligers de namen van de personen aan wie de lichtpuntjes worden opgedragen, met de hand schrijven. Met de netto-opbrengst van de Lichtpuntjes-actie?kan Kom op tegen Kanker kankerpatiënten en hun naasten ondersteuning bieden, activiteiten op maat organiseren, praktische hulp of financiële steun bieden.