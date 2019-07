Gezwollen benen en/of voeten kunnen het gevolg zijn van lymfoedeem, waarbij vocht zich onderhuids opstapelt. Maar met een efficiënte aanpak kan je deze ongewenste zwelling onder controle houden.

Merk je tegen de avond dat je benen dik staan? Is je voet, been of arm altijd gezwollen? Lymfoedeem kan uiteenlopende oorzaken hebben. Maar waar komt dat vocht vandaan? 'Je hart pompt zuurstofrijk bloed door je slagaders naar de weefsels. Via kleine haarvaatjes vindt een uitwisseling van zuurstof, vitaminen, mineralen en hormonen plaats, waarbij telkens een beetje water meekomt, dat in het weefsel achterblijft.'

...