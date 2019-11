Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen heeft een nieuwe app ontwikkeld waarmee reizigers op de hoogte blijven van de gezondheidsrisico's op hun bestemming. Met de laagdrempelige oplossing wil het Instituut mensen bereiken die voor hun vertrek de reiskliniek en de ITG-website nog niet bezoeken.

In 2018 bezochten bijna 20.000 personen de ITG-reiskliniek voor advies en vaccinaties, 3.000 meer dan in 2016. "Maar ondanks het stijgend aantal bezoekers in onze reiskliniek stellen we vast dat bepaalde groepen onze website en kliniek nog steeds niet bezoeken voordat ze op reis gaan", zegt Patrick Soentjens, hoofd van de polikliniek van het ITG. "Daar zijn verschillende redenen voor, omdat ze bijvoorbeeld de tekst op de website te uitgebreid vinden of niet snel terugvinden, of omdat ze op bezoek gaan naar hun land van afkomst en daarom denken dat vaccinaties of medicatie overbodig zijn."

Met de app, die de naam Wanda heeft gekregen, wil het ITG op een laagdrempelige manier korte en bondige informatie bieden. Wanda is gratis, gebruiksvriendelijk, en bevat alle up-to-date informatie die ook op de vernieuwde reisgeneeskundewebsite van het Instituut te vinden is. De meeste informatie is ook offline beschikbaar. Bovendien kan het ITG reizigers een gericht bericht sturen wanneer er zich in een land een uitbraak voordoet.

"We hopen trouwens vakantiegangers ook tijdens hun reis beter te kunnen bijstaan", zegt projectleider Mieke Croughs. "In het buitenland weet je namelijk niet altijd waar je betrouwbare informatie kan vinden en de papieren Gezond-op-Reis-brochure die reizigers bij hun bezoek aan onze polikliniek ontvingen, hebben velen al lang niet meer op zak op het moment dat ze die info echt nodig hebben. Daarvoor biedt Wanda een handige oplossing."

De ontwikkelaars benadrukken wel dat de app louter informatief is en geen face-to-face consultaties met medisch personeel vervangt. "Een app bevat enkel algemene informatie die op iedereen van toepassing is. We kunnen geen rekening houden met de specifieke gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan een individu omdat we geen info hebben over de medische voorgeschiedenis van die persoon en de omstandigheden waarin hij of zij reist."