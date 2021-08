Een team onderzoekers onder leiding van VUB-prof Ilse Rooman, heeft in de pancreas van gezonde mensen een cel ontdekt die heel veel gelijkenis heeft met de agressiefste pancreaskankercellen. Met deze ontdekking hopen de onderzoekers meer inzicht in de ontwikkeling van deze gevaarlijke kanker te krijgen.

Pancreaskanker is één van de gevaarlijkste kankers omdat 90 procent van de patiënten overlijdt binnen de vijf jaar. De afgelopen jaren neemt het aantal mensen met pancreaskanker steeds meer toe. Muzikant Arno Hintjens lijdt aan deze vorm van kanker.

Chronische ontsteking

"We ontdekten in de pancreas van gezonde mensen een zeldzame cel die heel veel gelijkenis vertoont met de meest agressieve groep van tumoren. De cellen zijn talrijker in patiënten met chronische ontsteking van de pancreas, een risicofactor voor kanker. Tot nu toe ging men ervan uit dat dergelijke cellen in de pancreas niet bestonden. Hoe kunnen we de tumor behandelen als we het gezonde orgaan al niet ten volle kennen? Deze cel kan aan de oorsprong liggen van een specifiek subtype van pancreaskanker of ons minstens leren hoe dit subtype zich ontwikkelt, kennis die onontbeerlijk is voor betere opsporing en behandeling," zegt prof. Rooman.

Slechts 1 cel op 20.000 cellen van de gezonde pancreas vertoont kenmerken die veel gelijkenis vertoont met tumorcellen van het meest agressieve subtype. In patiënten met chronische pancreatitis, een risicofactor voor tumorontwikkeling, komen deze cellen wel veel meer voor. In andere organen waar tumoren van een vergelijkbaar subtype kunnen ontstaan, werd de rol van deze cellen reeds beschreven. In de gezonde pancreas echter werd hun bestaan tot heden ontkend.

Nooit eerder aangetoond

Prof. Rooman over de ontdekking van deze zeldzame cel. "Wij konden deze cellen ook niet terugvinden in de meest gebruikte diermodellen. Dit kan ook verklaren waarom men tot nu toe aannam dat deze cellen niet bestonden in de pancreas. Waarschijnlijk zijn deze diermodellen, waar nochtans tot nu toe de meeste bevindingen op steunden, onbruikbaar om dit type tumor specifiek te gaan bestuderen."

De onderzoekers zijn nu gestart met het kweken van menselijke cellen om de rol van deze nieuw ontdekte cellen in kanker te ontrafelen. Rooman: "Wij vermoeden dat deze nieuwe cel aan de oorsprong van het basale tumorsubtype ligt. Mocht nadien blijken dat dit niet het geval is, gaat studie van deze cellen toch meer inzichten geven in het subtype tumoren met de slechtste prognose. Hierdoor kan de tumor eerder opgespoord en efficiënter behandeld worden."

