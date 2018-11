Gepersonaliseerd 'oncobrood' bevordert eetlust van kankerpatiënten

Oncobrood komt tot stand door een patiënt eerst staaltjes te geven van verschillende smaken zoals honing, citroen of mosterd, waarna de patiënt aangeeft wat hij of zij het lekkerst vindt. Vervolgens ontvangen de patiënten gepersonaliseerde broodrecepten die de ingrediënten en smaken die ze lekker vinden, versterken. Onderzoek bij 52 kankerpatiënten in het Sint-Augustinus Ziekenhuis in Wilrijk heeft nu volgens onderzoekers van KdG uitgewezen dat de patiënten inderdaad beter eten dankzij het oncobrood.

"Het lichaamsgewicht van patiënten die gewoon brood aten was na vier weken significant gedaald ten opzichte van de patiënten die smaakgestuurd brood aten", zegt Bart Geurden (KdG), die het onderzoek leidde. "Het brood helpt bovendien verschillende nevenverschijnselen van chemotherapie zoals misselijkheid, braken en gebrek aan eetlust tegen te gaan."

Volgens de onderzoekers tast chemotherapie de smaakzin aan en kan speciaal op smaak gebracht brood dus helpen om de eetlust weer te doen toenemen en ondervoeding te voorkomen. Door de recepten mee te geven, kunnen patiënten bovendien ook zelf - eventueel met hulp van mantelzorgers - thuis het brood bakken. Dat laat hen toe het heft in eigen handen te nemen en heeft een positief effect op hun algemeen welbevinden, klinkt het.