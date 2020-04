Of het nu om te werken, te communiceren of te ontspannen is, sinds de lockdown boomt het gebruik van beeldschermen als nooit tevoren. Maar voor de gezondheid van onze ogen kan zo'n intensief schermgebruik risico's inhouden. Oogartsen serveren enkele tips om je ogen te verzorgen en problemen te vermijden.

Digitale technologie is in deze tijden onmisbaar en beeldschermgebruik beperken is niet meteen realistisch. De combinatie van langdurig turen naar een scherm, en een slechte verlichting kan leiden tot bijziendheid (myopie). Bij jonge kinderen waarvan de ogen zich nog volop ontwikkelen, kan dit de groei verstoren en leiden tot brilgebruik.

"Volwassenen krijgen meer af te rekenen met droge ogen, omdat ze door het schermgebruik minder frequent knipperen, of ze ervaren dat hun zicht geleidelijk waziger wordt", melden oogartsen prof. Carina Koppen en prof. Jos Rozema (UZ Antwerpen). Ook hoofdpijn, slapeloosheid, een prikkend gevoel komen voor.

De beste preventie blijft - indien mogelijk - het beperken van de schermtijd en afwisselen met wat beweging, liefst in de buitenlucht.

Zo bescherm je je ogen:

1. Zorg voor veel daglicht. Trek overdag de gordijnen open of licht waar nodig bij.

2. Hou voldoende afstand van je scherm. Dat betekent ongeveer 30 - 40 cm voor een boek, tablet of smartphone en 50 à 60 cm voor een computerscherm.

3. Pas de helderheid van je scherm aan naargelang het omgevingslicht. Vermijd ook het gebruik van schermen in een donkere ruimte. Schakel beeldschermen minimaal 1 uur voor je gaat slapen uit.

4. Verwijder stof en vingerafdrukken van het scherm, en vermijd reflecties.

5. Neem pauze. Dat kan door de 20-20 regel. Kijk elke 20 minuten minstens 20 seconden uit het raam om je ooglens wat rust te geven. Gun je ogen elk uur minstens 5 minuten extra rust, los van het scherm.

6. Vergeet niet te knipperen. Wie naar een scherm tuurt, knippert minder en kan last krijgen van droge ogen. Deze kan je ook verhelpen met een luchtbevochtiger of kunsttranen (verkrijgbaar bij de apotheek).

7. Vermijd droge ogen door regelmatig je contactlenzen af te wisselen met een bril.

Digitale technologie is in deze tijden onmisbaar en beeldschermgebruik beperken is niet meteen realistisch. De combinatie van langdurig turen naar een scherm, en een slechte verlichting kan leiden tot bijziendheid (myopie). Bij jonge kinderen waarvan de ogen zich nog volop ontwikkelen, kan dit de groei verstoren en leiden tot brilgebruik. "Volwassenen krijgen meer af te rekenen met droge ogen, omdat ze door het schermgebruik minder frequent knipperen, of ze ervaren dat hun zicht geleidelijk waziger wordt", melden oogartsen prof. Carina Koppen en prof. Jos Rozema (UZ Antwerpen). Ook hoofdpijn, slapeloosheid, een prikkend gevoel komen voor. De beste preventie blijft - indien mogelijk - het beperken van de schermtijd en afwisselen met wat beweging, liefst in de buitenlucht.Zo bescherm je je ogen:1. Zorg voor veel daglicht. Trek overdag de gordijnen open of licht waar nodig bij.2. Hou voldoende afstand van je scherm. Dat betekent ongeveer 30 - 40 cm voor een boek, tablet of smartphone en 50 à 60 cm voor een computerscherm.3. Pas de helderheid van je scherm aan naargelang het omgevingslicht. Vermijd ook het gebruik van schermen in een donkere ruimte. Schakel beeldschermen minimaal 1 uur voor je gaat slapen uit. 4. Verwijder stof en vingerafdrukken van het scherm, en vermijd reflecties.5. Neem pauze. Dat kan door de 20-20 regel. Kijk elke 20 minuten minstens 20 seconden uit het raam om je ooglens wat rust te geven. Gun je ogen elk uur minstens 5 minuten extra rust, los van het scherm.6. Vergeet niet te knipperen. Wie naar een scherm tuurt, knippert minder en kan last krijgen van droge ogen. Deze kan je ook verhelpen met een luchtbevochtiger of kunsttranen (verkrijgbaar bij de apotheek).7. Vermijd droge ogen door regelmatig je contactlenzen af te wisselen met een bril.