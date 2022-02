Eerst het goede nieuws: vrouwen van rond de 50 beschikken gemiddeld over een beter cognitief vermogen dan hun mannelijke evenknieën. Met het ouder worden gaan die functies zoals het geheugen bij beiden achteruit. Alleen ligt het tempo bij vrouwen een stuk hoger, zo blijkt uit een uitgebreide Nederlandse studie.

Rond de middelbare leeftijd hebben vrouwen gemiddeld een stevige voorsprong uitgebouwd op hun mannelijke leeftijdsgenoten. Ook verwerken zij informatie sneller dan mannen.

Wetenschappers van het RIVM en VU Amsterdam hebben dat vastgesteld na het meten van hersenfuncties zoals het geheugen en de snelheid van informatieverwerking bij ruim tienduizend mannen en vrouwen van 45 jaar en ouder en dit gedurende een periode van 20 jaar. Ze maakten daarbij gebruik van enkele grootschalige onderzoeken zoals de Doetinchem Cohort Studie en de Longitudinal Aging Study Amsterdam.

Het voordeel dat de vrouwen hebben opgebouwd rond middelbare leeftijd verliezen ze de jaren nadien. Cognitieve functies zoals het uitvoeren van complexe taken en een vlot gebruik van het geheugen, boeten bij hen sneller in aan slagkracht, waardoor mannen hen inhalen.

Naoorlogse generatie

Een opmerkelijke vaststelling van de onderzoekers is dat de 'jongere' oudere generaties vrouwen, een groter voordeel opbouwden wat betreft geheugen en informatieverwerking. Dat gaat dan grofweg om de vrouwen geboren na de Tweede Wereldoorlog, bij wie het opleidingsniveau een stuk hoger ligt dan bij de vorige generaties. Deze relatief hogere cognitieve reserve bij vrouwen, kan betekenen dat in de toekomst bepaalde vormen van dementie mogelijk niet meer vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen.

Wereldwijd krijgen vandaag nog steeds meer vrouwen dan mannen af te rekenen met ouderdomsdementie. Bij de oudere groep treft de diagnose dubbel zoveel vrouwen als mannen. Dementie tast functies zoals geheugen en snelheid van informatieverwerking aan. Doorgaans nemen de functies al lange tijd geleidelijk aan af, voor de diagnose wordt gesteld.

Bronnen: VU Amsterdam, Gerontology

Rond de middelbare leeftijd hebben vrouwen gemiddeld een stevige voorsprong uitgebouwd op hun mannelijke leeftijdsgenoten. Ook verwerken zij informatie sneller dan mannen.Wetenschappers van het RIVM en VU Amsterdam hebben dat vastgesteld na het meten van hersenfuncties zoals het geheugen en de snelheid van informatieverwerking bij ruim tienduizend mannen en vrouwen van 45 jaar en ouder en dit gedurende een periode van 20 jaar. Ze maakten daarbij gebruik van enkele grootschalige onderzoeken zoals de Doetinchem Cohort Studie en de Longitudinal Aging Study Amsterdam.Het voordeel dat de vrouwen hebben opgebouwd rond middelbare leeftijd verliezen ze de jaren nadien. Cognitieve functies zoals het uitvoeren van complexe taken en een vlot gebruik van het geheugen, boeten bij hen sneller in aan slagkracht, waardoor mannen hen inhalen.Een opmerkelijke vaststelling van de onderzoekers is dat de 'jongere' oudere generaties vrouwen, een groter voordeel opbouwden wat betreft geheugen en informatieverwerking. Dat gaat dan grofweg om de vrouwen geboren na de Tweede Wereldoorlog, bij wie het opleidingsniveau een stuk hoger ligt dan bij de vorige generaties. Deze relatief hogere cognitieve reserve bij vrouwen, kan betekenen dat in de toekomst bepaalde vormen van dementie mogelijk niet meer vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen.Wereldwijd krijgen vandaag nog steeds meer vrouwen dan mannen af te rekenen met ouderdomsdementie. Bij de oudere groep treft de diagnose dubbel zoveel vrouwen als mannen. Dementie tast functies zoals geheugen en snelheid van informatieverwerking aan. Doorgaans nemen de functies al lange tijd geleidelijk aan af, voor de diagnose wordt gesteld.Bronnen: VU Amsterdam, Gerontology