Een internationaal onderzoeksproject onder leiding van UZ Leuven en KU Leuven is een van de vier geselecteerde projecten die kans maken op een toelage van 35 miljoen euro van de British Heart Foundation. Het project heeft als doel om slimme draagbare sensoren en andere technologie te ontwikkelen om langdurig medische metingen uit te voeren bij mensen met hartproblemen.

Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan hart- en vaatziekten, de belangrijkste globale doodsoorzaak. Een groot obstakel bij de behandeling van hartziekten is het gebrek aan gedetailleerde medische informatie en voorgeschiedenis van de (risico)patiënten.

Sensoren en artificiële intelligentie

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Frank Rademakers, directeur medische technologie en innovatie in UZ Leuven, en prof. Jan D'hooge, hoogleraar in de cardiale beeldvorming aan KU Leuven, wil daar verandering in brengen. Hun doel is om een globaal platform met innovatieve draagbare sensoren te creëren dat toelaat om cruciale informatie over de hartfunctie en algemene gezondheid van hartpatiënten te verzamelen.

De bedoeling is dat de sensoren gedurende lange tijd en in de persoonlijke thuisomgeving van de patiënten gebruikt worden. Zo zullen ze belangrijke parameters zoals hartslag, bloeddruk, ademhalingsfrequentie, longvolumes en pijn nauwkeurig kunnen meten, naast fysieke activiteit en omgevingsfactoren zoals de kamertemperatuur en luchtkwaliteit.

Prof. dr. Frank Rademakers: 'Deze aanpak zal grote reeksen gegevens opleveren, waaruit met behulp van artificiële intelligentie nieuwe verbanden en inzichten kunnen gevonden worden. Dit is de toekomst van de geneeskunde: niet alleen voor hart- en vaatziekten, maar ook voor andere ziekten hebben we meer gegevens en innovatieve technologieën nodig om ze tot de kern te kunnen begrijpen en behandelen. Op lange termijn zal elke patiënt een 'digitale tweeling' hebben die kan helpen bij diagnoses en het vinden van de optimale, gepersonaliseerde therapie.'

Preventie, diagnose en therapie

In eerste instantie zal het project focussen op drie groepen: mensen met pulmonaire hypertensie (verhoogde druk in de longvaten), patiënten met hartfalen of personen die een hartaanval hadden. Die drie situaties vragen respectievelijk een preventieve, diagnostische of therapeutische aanpak en kunnen zo de meerwaarde van het nieuwe platform op verschillende vlakken aantonen.

De patiënten en hun naaste zorgverleners zullen nauw betrokken worden om het platform mee te helpen uitbouwen met aandacht voor hun specifieke zorgen en behoeften. De onderzoekers bekijken ook hoe de verzamelde medische gegevens kunnen ingebed worden in de elektronische patiëntendossiers.

Big Beat Challenge

Het Leuvense project is bij de laatste vier kanshebbers van de 'Big Beat Challenge'. De British Heart Foundation lanceerde die oproep voor internationale, multidisciplinaire onderzoeksprojecten die een radicaal nieuwe, transformationele oplossing voor hartaandoeningen bieden. Van de 75 ingediende voorstellen zal er één gesteund worden met 30 miljoen pond (35 miljoen euro).

De vier geselecteerde projecten zullen beoordeeld worden door internationale experten in het cardiovasculair onderzoek, maar ook door hartpatiënten en betrokkenen uit het brede publiek. Eind 2020 wordt het winnende project bekendgemaakt.

